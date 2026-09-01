David Jiménez, experto en herencias: “El problema llega cuando un hermano quiere vender la casa"

El reparto de una herencia es el traspaso de los bienes, derechos y obligaciones de una persona tras su muerte. En países como España, se rige principalmente por el Código Civil y se divide en tres partes (los llamados 'tres tercios' de la herencia).

Ante un desacuerdo entre hermanos por una vivienda heredada, las principales soluciones legales en España son la venta de la cuota, la extinción de condominio o la división judicial del inmueble.

Quedarse con la casa o venderla

El abogado especializado en sucesiones David Jiménez ha explicado esta cuestión a través de sus redes sociales. Su planteamiento parte de una idea importante. "Ninguno de los herederos tiene por qué permanecer ligado a una propiedad compartida durante un periodo indefinido", afirma. Por tanto, el desacuerdo entre los copropietarios no significa necesariamente que el inmueble tenga que quedar paralizado.

Una de las situaciones más frecuentes aparece cuando uno de los hermanos quiere conservar la vivienda y el otro prefiere desprenderse de su participación. En estos casos, puede surgir la duda de si quien desea quedarse con el inmueble tiene que comprar la parte de su hermano mediante una operación de compraventa convencional.

Sin embargo, existe una alternativa jurídica conocida como extinción del condominio. A través de este procedimiento, uno de los copropietarios puede quedarse con la totalidad de la propiedad, mientras que el otro recibe una compensación económica equivalente al valor de su participación. Esta posibilidad está contemplada en los artículos 400 y 1062 del Código Civil.

La diferencia resulta especialmente relevante desde el punto de vista fiscal. Una extinción de condominio no recibe exactamente el mismo tratamiento que una compraventa ordinaria, por lo que los gastos e impuestos asociados pueden ser diferentes.

La plusvalía municipal

También existe una cuestión relacionada con la plusvalía municipal. Según la explicación del abogado, esta tributación no se genera automáticamente en todos los supuestos de extinción del condominio, aunque pueden existir excepciones, como determinadas situaciones en las que se produce un exceso de adjudicación. Por ello, las circunstancias concretas de la operación son determinantes.

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La extinción del condominio puede ser una alternativa a estudiar cuando uno de los herederos quiere conservar el inmueble y otro desea recibir el valor correspondiente a su parte, aunque siempre resulta recomendable revisar previamente las consecuencias legales y fiscales con un profesional.