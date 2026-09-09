David Jiménez, abogado: "Tus hijos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero que dejas en herencia"

¿Sabías que recibir una herencia no solo consiste en repartir una vivienda, unas cuentas bancarias o cualquier otro bien entre los herederos? Antes de acceder al patrimonio del fallecido hay que afrontar una serie de trámites e impuestos, entre ellos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Y aquí surge uno de los problemas más habituales: ¿qué ocurre cuando los herederos tienen que pagar el impuesto, pero todavía no disponen del dinero suficiente para hacerlo?

El abogado y economista David Jiménez explica que hay una forma que muchos desconocen y que permite emplear determinados bienes y activos del fallecido para hacer frente al pago.

¿Qué factores deben reunirse para hacer frente al pago del ISD sin poner dinero de tu bolsillo?

En redes sociales se ha popularizado la idea de incluir determinadas cláusulas en el testamento para evitar que los hijos pongan dinero de su bolsillo al recibir una herencia. Sin embargo, Jiménez asegura que no es necesario recurrir a una cláusula especial para solucionar este problema.

Tal y como explica, cuando el fallecido dispone de dinero en cuentas corrientes, fondos de inversión u otros activos financieros, los herederos pueden emplear dicho patrimonio para enfrentarse al pago del impuesto que corresponda, eso sí, siguiendo el procedimiento legal establecido.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / Sport

El objetivo es evitar que una persona tenga que renunciar a la herencia simplemente por no disponer de liquidez suficiente para pagar los impuestos derivados de ellas, una situación mucho más común de lo que imaginas.

El dinero del fallecido puede servir para pagar el impuesto

El experto señala que esat posibilidad está contemplada por la normativa y que existen también criterios del Banco de España relacionados con el funcionamiento de las cuentas de personas fallecidas.

No quiere decir que los herederos puedan disponer libremente del dinero de una cuenta bancaria antes de completar los trámites. Antes, hay que hacer un procedimiento para poder destinar esos fondos al pago del Impuesto de Sucesiones.

Por eso, antes de repartir los bienes hay que conocer qué patrimonio líquido existe y qué cantidad habrá que abonar a Hacienda para evitarnos sustos de última hora. Planificar la herencia es clave.