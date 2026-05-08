David, fontanero autónomo: "Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

En España, el sistema de cotización por tramos de los autónomos está en vigor desde 2023. Con este método, la cuota de los trabajadores por cuenta propia depende de los beneficios anuales que tengan.

En este sentido, el rendimiento neto de su actividad económica marca la base de cotización. No obstante, algunos trabajadores autónomos han expresado su queja sobre la carga tributaria en los medios de comunicación.

Hace unos meses, el programa 'La Linterna', de cadena COPE, recogió el testimonio de David, un fontanero autónomo de 75 años. Aunque ha pasado toda su vida en el negocio, su pensión es insuficiente.

De hecho, el profesional explica que haber invertido en su época como trabajador le ha permitido sostener su jubilación. Además, todavía sigue trabajando en la fontanería como autónomo, a pesar de haberse jubilado.

Tabla de cotización de los autónomos para 2026. / SPORT

"Mi mujer y yo hemos trabajado aquí, mi mu mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, la mitad, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente", relata el trabajador por cuenta propia.

Según los datos compartidos por Men's Health, el 41% de los autónomos en España ingresa menos de 27.480 euros anuales. Es decir, 2.290 mensuales antes de pagar IRPF, impuestos y la cotización.

Por otra parte, los autónomos deben hacer frente a los gastos habituales como energía, vivienda, transporte y alimentación. Asimismo, el margen para ahorrar o invertir es reducido.

En el caso de David, ha trabajado como fontanero autónomo desde lo 24 años, creando su propio negocio. Actualmente, se estima que los trabajadores por cuenta propia dedican un 54,4% de sus ingresos brutos al pago del IRPF, el IVA y las contribuciones sociales.