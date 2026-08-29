SUELDOS
David Canales, empresario: "Si cobras menos de 1.000 euros a lo mejor no te puedes ir de vacaciones a Ibiza, nos tenemos que adecuar a nuestro nivel de ingresos"
El empresario David Canales ha hablado sobre la relación entre sueldo y vacaciones en una nueva intervención en televisión.
David Canales, empresario y autónomo, ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre salarios, coste de la vida y capacidad de gasto de las familias. En una de sus intervenciones más recientes en laSexta Xplica, ha defendido que cada persona debe adaptar sus planes a su nivel de ingresos y ha utilizado un ejemplo claro: si se cobra menos de 1.000 euros al mes, quizás no sea realista plantearse unas vacaciones en Ibiza.
El ejemplo de Ibiza
Ibiza funciona en su argumentación como un símbolo de un tipo de vacaciones que muchas personas asocian con un nivel de gasto elevado. El empresario no dice que nadie con un salario bajo deba viajar, sino que hay que elegir destinos y formatos acordes a lo que uno puede permitirse sin poner en riesgo la estabilidad económica.
La idea de fondo con este ejemplo es que el consumo debe ser coherente con los ingresos. Si el salario es limitado, las opciones de ocio y vacaciones también deberían serlo, al menos hasta que mejore la situación personal, o eso es al menos lo que defiende el empresario en televisión.
Salarios, coste de empresa y percepción del trabajador
Canales ha repetido en varias ocasiones que existe una brecha importante entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el trabajador. En una de sus intervenciones mostró una nómina real: un salario bruto de 1.665 euros, un neto de 1.393 euros para el empleado y un coste total para la empresa de 2.263 euros.
Con esos números, defiende que "de lo que yo pago, tú solamente percibes el 60%". Esa diferencia se explica por las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa y del trabajador, así como por las retenciones de IRPF. Para el empresario, esa estructura hace que resulte muy complicado subir salarios netos sin que el coste total para la compañía se dispare.
El problema del alquiler y la contratación
Otro de los temas en los que ha insistido es el impacto del precio del alquiler en la capacidad de atraer talento. Canales ha explicado que, si los alquileres están rondando los 1.000 euros y la empresa tiene que pagar 1.500 o 1.600 euros por un trabajador, resulta muy difícil contratar a personas de fuera de la zona.
Esa situación afecta especialmente a pequeños negocios que no pueden competir con los salarios de grandes compañías o de sectores más dinámicos. El empresario reconoce que los propietarios de las viviendas son libres de fijar los precios que consideren, pero advierte de que eso encarece la contratación y limita las opciones de muchas pymes.
Ofertas de trabajo rechazadas por el paro
Canales también ha denunciado que algunas ofertas de trabajo son rechazadas por personas que prefieren mantener sus subsidios.
Ha llegado a mencionar propuestas de unos 1.500 euros mensuales que no fueron aceptadas porque el trabajador consideraba más ventajoso seguir cobrando el paro.
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