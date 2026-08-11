TRABAJO
Daniel Villalba, abogado laboralista: "Una empresa no puede despedirte porque rindas menos, llegues tarde o uses demasiado el móvil"
Un error común es pensar que el bajo rendimiento, la impuntualidad o el uso del móvil son motivos suficientes para despedir
Ser despedido es uno de los grandes temores de cualquier trabajador, pero no siempre que una empresa tiene un motivo para prescindir de alguien significa que el despido vaya a ser procedente. Llegar tarde, utilizar demasiado el móvil durante la jornada o tener un bajo rendimiento pueden ser algunas de las causas, aunque hay que demostrar que realmente se han producido y que tienen la gravedad suficiente.
Daniel Villalba, abogado laboralista, ha explicado en LinkedIn algunos de los motivos de despido más habituales y ha asegurado que un error bastante frecuente es pensar que basta con mencionar una de estas causas: "Cuidado, que una causa sea frecuente no significa que el despido esté bien hecho".
El abogado pone como ejemplo algunas de las situaciones que más dudas generan entre los trabajadores: "Una empresa no puede despedir simplemente porque un trabajador rinde menos, llega tarde o usa demasiado el móvil".
Y aquí entra en juego un documento fundamental: la carta de despido. No basta con comunicar al trabajador que se prescinde de él, sino que la empresa debe explicar de forma concreta qué ha ocurrido: "La carta de despido no puede ser genérica. Debe permitir al trabajador saber qué ocurrió, cuándo ocurrió y por qué esos hechos justifican la decisión".
Según Villalba, muchas veces la empresa sí tiene un motivo para tomar la decisión, pero comete errores a la hora de demostrarlo: "Muchas veces el problema no es que la empresa no tenga una razón. El problema es que no puede demostrarla, no la explica bien o elige una sanción desproporcionada".
Esto puede hacer que un despido que parecía claro termine siendo declarado improcedente: "Y ahí un despido que parecía claro puede terminar siendo declarado improcedente".
Entre los motivos más habituales está la impuntualidad, aunque no basta con llegar tarde un día y la empresa debe poder demostrar que los retrasos son reiterados y significativos.
También ocurre con el bajo rendimiento, las faltas de respeto, las ausencias injustificadas, el consumo de alcohol o drogas durante el trabajo o el uso excesivo del móvil. Cada caso tiene sus propias condiciones y, como resume el abogado laboralista, "Despedir es posible, pero hacerlo mal puede salir muy caro".
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