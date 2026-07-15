Daniel García Yurrieta, experto en hipotecas: "Esperar a septiembre para pedir una hipoteca es uno de los mayores errores que comete mucha gente"

Cada verano se repite la misma escena entre quienes piensan comprar una vivienda y aquellos otros que valoran el mejor momento para hacerlo: aplazar la solicitud de la hipoteca hasta septiembre porque consideran que en agosto la actividad bancaria prácticamente se detiene. Ahora bien, el experto hipotecario Daniel García Yurrieta asegura que esa creencia no siempre responde a la realidad y que en muchos casos puede hacer perder oportunidades.

El especialista explica que la época del año tiene mucho menos peso de lo que la mayoría cree. Lo verdaderamente importante es que el comprador reúna las condiciones exigidas por las entidades financieras.

"Lo que determina el momento para pedir una hipoteca es la estabilidad laboral, unos ingresos suficientes, disponer del ahorro necesario para la entrada y contar con un colchón de entre el 10% y el 12% adicional para afrontar los gastos de la compra", indica el experto.

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Según palabras de Yurrieta, si estos requisitos se cumplen en cualquier momento, retrasar la operación únicamente por ser verano no tiene sentido alguno. De hecho, considera que agosto puede ser una ventaja estratégica gracias a la digitalización de los servicios financieros.

Si bien es cierto que durante las vacaciones muchas oficinas reducen horarios y parte de la plantilla disfruta de sus días libres, la mayoría de los trámites pueden hacerse de forma telemática. La documentación se puede enviar online y las entidades siguen analizando expedientes, por lo que el proceso sigue avanzando incluso en el periodo estival.

Este hecho permite que muchos compradores lleguen a septiembre con buena parte de la operación ya estudiada, evitando el incremento de solicitudes que se suele producir justo después del verano.

Además, usar compradores o intermediarios digitales facilita acceder a ofertas de diferentes bancos y no limitarnos únicamente a la entidad con la que se trabaja de forma habitual, ya que puede no tener las mejores condiciones.

Predicciones sobre la futura situación de las hipotecas / Vista Create

Los datos hablan por sí solo: la actividad hipotecaria no desaparece durante el verano. Aunque agosto suele registrar menos firmas que julio debido al calendario vacacional, el mercado sigue mostrando fortaleza. El Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva más de un año reflejando un crecimiento continuado en la constitución de hipotecas, impulsado por la recuperación de la demanda de vivienda.

Al mismo tiempo, el importe medio de los préstamos hipotecarios sigue aumentando y supera los 167.000 euros, mientras que el Euríbor mantiene la presión sobre las hipotecas variables, obligando a muchos propietarios a estudiar una posible mejora de sus condiciones a través de la subrogración o renegociación.