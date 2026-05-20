Curro, jubilado (71 años), desvela qué trabajo puede compaginar con su pensión: "Soy actor"

Curro, jubilado de 71 años, ha contado en la Cadena COPE cómo un giro inesperado le permitió seguir trabajando en la interpretación sin renunciar a su pensión. Su caso muestra que la jubilación no siempre significa dejar de lado una actividad profesional, sobre todo cuando la nueva ocupación encaja en las excepciones legales de compatibilidad.

Un cambio inesperado

La historia de Curro es la de alguien que no buscó reinventarse, sino que encontró esta nueva etapa laboral casi por sorpresa. Tras toda una vida en el mundo industrial, su contacto con el sector audiovisual le llegó ya como jubilado, y esa experiencia terminó transformándose en una ocupación compatible con su pensión.

En la entrevista, explica que se jubiló después de una larga trayectoria laboral y que, poco después, le surgió una oportunidad que podía compaginar con su nueva situación. Esa compatibilidad es precisamente la que le ha permitido seguir activo sin abandonar la prestación que ya tenía reconocida.

Qué trabajos pueden compaginarse con la pensión

La normativa española contempla algunas excepciones en las que una pensión de jubilación puede coexistir con determinadas actividades. Entre ellas figuran la producción artística, literaria, científica o técnica, así como colaboraciones ocasionales en medios de comunicación o participación en ciertos actos públicos.

Imagen de un jubilado / Libre

Por eso, casos como el de Curro encajan dentro de ese marco cuando la actividad no exige una relación laboral incompatible. Ese punto es importante porque no se trata de una compatibilidad automática para cualquier empleo, sino de supuestos concretos regulados por ley.

En la práctica, esto permite que algunos jubilados sigan desarrollando tareas muy puntuales o vinculadas a la creación artística sin perder su pensión. Curro representa a muchos jubilados que no quieren quedarse completamente al margen del trabajo, sino mantener cierta actividad útil y gratificante.

En su caso, la interpretación se ha convertido en una forma de seguir conectado con la rutina, con nuevos retos y con un entorno completamente distinto al de la fábrica donde pasó gran parte de su vida. Su historia también sirve para recordar que la jubilación no siempre es un final laboral.

De hecho, veces la jubilación puede ser el inicio de otra etapa, más flexible, en la que la experiencia acumulada abre la puerta a trabajos que antes parecían impensables. Nunca es tarde para cumplir el sueño de ser actor, desde luego.