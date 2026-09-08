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ECONOMÍA

Curro Cordero (67), jubilado: "Tengo una segunda oportunidad y es compatible con mi jubilación. Ahora soy actor y no paro de salir en series"

El pensionista habla sobre cómo ha cumplido un sueño inesperado después de retirarse

Curro Cordero, actor

Curro Cordero, actor

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Hay muchas personas jubiladas cuya situación despierta una pregunta que no siempre cuenta con una respuesta sencilla: ¿se puede seguir trabajando después de haberse jubilado? Algo ante lo que hay que contemplar diversos matices y excepciones para comprobar que hay casos en los que, efectivamente, esto es algo posible.

Así ocurre con el de Curro Cordero, quien ha cumplido un sueño inesperado al convertirse en actor a los 67 años después de haber contado con una carrera laboral de más de 43 dividida en diferentes gremios y sectores. Pero, ¿cómo ha llegado exactamente a esta misma situación?

Curro Cordero, jubilado y actor

Curro Cordero, jubilado y actor / Imagen de archivo

Así es la curiosa situación de Curro Cordero, jubilado y actor

Así lo contaba el propio Curro en 'La Tarde' de la cadena COPE donde especificaba que sentía esto como una oportunidad que no podía dejar pasar de ninguna manera: "Ahora me ha surgido la oportunidad de ser actor y figurante, no paro de salir en series".

Una situación que llega tras una carrera muy extensa en la que Curro ha pasado por numerosos oficios diferentes: desde trabajar en una fábrica de escayola a ser alcalde de su localidad, por lo que posee una trayectoria que se sostiene sobre gremios de lo más variopintos.

No obstante, lo más importante aquí reside en algo que el propio Curro menciona en sus declaraciones: puede ser actor a pesar de haberse jubilado porque esto es algo que se contempla como compatible con su propia pensión.

La clave aquí, según la legislación, reside en que los trabajos que haga la persona jubilada sean de carácter esporádicos y, sobre todo, que sus ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional. En caso contrario, la pensión de la misma se vería afectada de diversas formas.

En este mismo sentido, la Seguridad Social permite la posibilidad de que una persona trabaje durante su jubilación. Eso sí, su pensión se verá reducida de manera proporcional en relación al salario que perciban dentro de esta nueva etapa laboral.

A pesar de ello, Curro Cordero anima a otros jubilados a que encuentren un trabajo complementario a la pensión que les haga disfrutar: "Recomiendo mantenerse activo, hay algunos que me dicen que están aburridos desde que se jubilaron".

Dos jubilados contentos

Dos jubilados contentos / Imagen de archivo

Algo que atiende a una situación que afecta a muchas personas que acceden a su jubilación y que se ven perjudicados por la falta de actividad. De hecho, muchos estudios e investigaciones al respecto aseguran que la jubilación puede estar asociada al desarrollo de ciertos problemas de autoestima y autoimagen.

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De esta manera, Curro Cordero aconseja a muchos jubilados que se mantengan activos siempre que puedan. Teniendo en cuenta, eso sí, cómo su nueva actividad laboral acabará afectando su pensión para no llevarse sorpresas inesperadas por parte de la Seguridad Social.

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