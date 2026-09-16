Curro Caro, jubilado: "He cotizado 44 años y mi pensión se ve penalizada cada mes en un 18%, ya no nos valen más excusas"

Trabajar durante 44 años y llegar a la jubilación con la sensación de que todavía falta una cuenta por saldar. Eso es lo que denuncia Curro Caro, un jubilado sevillano que dejó de trabajar de forma anticipada en 2017 y que, desde entonces, ve cómo su pensión se reduce cada mes un 18%.

Su caso se suma a los de miles de jubilados que reclaman cambios en los coeficientes reductores aplicados a quienes se retiran antes de alcanzar la edad ordinaria. La asociación ASJUBI40, que agrupa a personas con largas carreras de cotización, lleva años poniendo el foco en esta situación.

44 años cotizados y una reducción del 18%

La pregunta que plantea Caro es sencilla: si una persona ha pasado más de cuatro décadas cotizando, ¿tiene sentido mantener una penalización tan elevada cuando se jubila antes de tiempo?

"¿Se puede evitar esta injusticia? ¿Por qué no se hace?", pregunta el jubilado en un vídeo difundido por ASJUBI40. Sus palabras van dirigidas a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Caro se jubiló anticipadamente en 2017 y asegura que su pensión quedó reducida en un 18%. Para él, el problema no está solo en la cantidad que deja de cobrar, sino en lo que representa después de una vida laboral de 44 años.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

"Querer es poder. Ya no nos valen más excusas", reclama en su mensaje, en el que pide que no se siga aplazando una solución para este colectivo.

El sistema de pensiones contempla coeficientes reductores cuando se accede a la jubilación anticipada. La cuantía depende de distintos factores, entre ellos los meses que se adelanta el retiro, si la jubilación es voluntaria o involuntaria y los años cotizados.

Una reivindicación que sigue esperando respuesta

ASJUBI40 sostiene que muchos de estos trabajadores empezaron a cotizar siendo muy jóvenes y acumularon carreras laborales de más de cuatro décadas. Para la asociación, resulta difícil asumir que esas largas trayectorias no tengan un tratamiento diferente cuando llega la jubilación anticipada.

La reivindicación también ha llegado al Congreso. En 2025 se aprobó una moción para instar al Gobierno a estudiar cambios en estos coeficientes, aunque aquella iniciativa no tenía rango de ley y no modificó por sí misma el sistema.

Durante este año se han sucedido nuevas iniciativas parlamentarias, recogidas de firmas y movilizaciones. Mientras tanto, jubilados como Curro Caro siguen esperando.

Porque para ellos la discusión no es solo cuánto dinero aparece cada mes en la cuenta bancaria. Es preguntarse si 44 años cotizados deberían seguir teniendo una penalización cuando llega el momento de dejar de trabajar.