Ni las cuotas ni las máquinas: una cadena de gimnasios recibe una multa de 150.000 euros por la música que ponía a sus clientes

Si creías que toda la música que se escuchaba en los gimnasios estaba libre de compromiso legal, una cadena de gimnasios en Australia multada con 150.000 euros acaba de demostrar lo contrario. Y es que en efecto, la carencia de licencia comercial les acabó saliendo muy cara.

La sanción a la que se enfrentan gimnasios que no pagan licencias musicales

El caso gira en torno a una compañía que utilizaba música para acompañar muchas de las clases que tenían lugar en el gimnasio. Sin embargo, esa música contaba con derechos de autor, y un tribunal determinó que se trataba de un caso de 'comunicación pública'.

Esto quiere decir que incluso si la música solamente sirve de acompañamiento durante las sesiones de entrenamiento del gimnasio, la retransmisión de la misma a una amplia audiencia debe ir vinculada a un acuerdo legal.

El proceso por el que se delató la infracción de la cadena de gimnasios fue bastante curioso: investigadores acudieron a uno de los centros, y valiéndose de aplicaciones de reconocimiento musical pudieron determinar que se estaban utilizando ciertas pistas sin los debidos permisos.

Gente en las bicicletas estáticas del gimnasio / Archivo

Obviamente, este suceso marca un precedente y ha puesto en alerta a muchos negocios de fitness, los cuales ven ahora la necesidad de alcanzar un acuerdo musical para sus centros y, consecuentemente, la necesidad de asumir un nuevo coste operativo.

En caso de que haya dudas: no, esto no es algo que se aplique solo a Australia, en España se está sujeto al mismo escenario. Para utilizar la música correspondiente, los gimnasios deben abonar las cantidades pertinentes a compañías como SGAE, AGEDI o AIE.

Asimismo, es importante tener en cuenta que una cuenta personal de Spotify, Youtube Music o demás servicios similares no sirve en este caso. El gimnasio debe pagar la licencia que le pertoca como establecimiento, y no valerse de compras individuales.

En definitiva, los gimnasios deben andarse con ojo al utilizar música en su centro. Si coincide que un investigador halla el mismo problema legal que se vio en Australia, ya ha quedado claro que las sanciones económicas derivadas pueden ser graves.