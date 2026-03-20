Si cumples esta condición, Hacienda te ingresará hasta 1.200 euros

La campaña de la declaración de la Renta puede traer buenas noticias para muchos contribuyentes. En algunos casos, la Agencia Tributaria puede llegar a ingresar hasta 1.200 euros, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Una de las ayudas más destacadas es la conocida deducción por maternidad.

Esta deducción está dirigida a madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Permite reducir el importe a pagar, o aumentar la devolución, hasta un máximo de 1.200 euros anuales por cada hijo. Se trata de una medida pensada para apoyar la conciliación laboral y familiar.

Autónomo, desempleado o ERTE

Para poder beneficiarse, es necesario estar trabajando por cuenta propia o ajena. Sin embargo, también se contemplan situaciones como el desempleo o los ERTE, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el momento del nacimiento o posteriormente.

Una de las ventajas más interesantes es que no es obligatorio esperar a la declaración anual. Las beneficiarias pueden solicitar el abono anticipado, lo que permite recibir 100 euros al mes en lugar de cobrar la deducción de golpe al hacer la Renta.

Más allá de esta ayuda, existen otras deducciones que pueden incrementar la devolución en la campaña de la Renta 2024-2025. Por ejemplo, quienes adquirieron su vivienda habitual antes de 2013 aún pueden beneficiarse de incentivos fiscales por inversión en vivienda.

El alquiler también puede dar derecho a deducciones, aunque en este caso dependen de la normativa de cada comunidad autónoma. Por ello, es importante revisar las condiciones específicas del lugar de residencia para no perder posibles beneficios.

Asimismo, hay deducciones relacionadas con situaciones personales, como la discapacidad o la dependencia, que pueden suponer un alivio importante en la carga fiscal. También los planes de pensiones siguen siendo una vía habitual para reducir la base imponible.

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Por último, un caso menos conocido es el de los mutualistas. Los jubilados que cotizaron a mutualidades laborales antes de 1979 pueden tener derecho a recuperar parte de lo pagado por doble imposición. En conjunto, todas estas opciones hacen que revisar bien la declaración sea clave para no dejar escapar ninguna devolución.