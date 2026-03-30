Cuidado con alquilar una habitación: Hacienda puede sancionarte y hacerte perder la reducción del 50%

Alquilar una habitación se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en España ante la crisis de la vivienda. Sin embargo, Hacienda advierte de que estos ingresos deben declararse correctamente en la Renta. Y por supuesto, en caso de no hacerlo puedes enfrentarte a sanciones y problemas económicos.

Los propietarios que no lo hagan, según comentan desde Hacienda, pueden enfrentarse a regularizaciones, recargos e incluso sanciones económicas. Además, podrían perder beneficios fiscales importantes.

En concreto, estos ingresos tributan como rendimientos del capital inmobiliario, siempre que no exista una estructura empresarial o personal contratado a jornada completa.

Uno de los principales incentivos fiscales es la reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo cuando la habitación se alquila como vivienda habitual.

Si quieres aplicar esta ventaja, es necesario que el contrato tenga carácter estable y que el inquilino utilice la vivienda como residencia permanente.

Archivo - Un cartel anunciando el alquiler de una vivienda en Madrid / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

En caso de que Hacienda detecte errores y el propietario regularice tarde, perderá automáticamente el derecho a esta reducción y deberá tributar por el total.

Además, los gastos deducibles como IBI, comunidad o seguros solo pueden aplicarse de forma proporcional al espacio alquilado. Esto implica calcular el porcentaje de la vivienda ocupado por la habitación y zonas comunes, evitando deducir el 100% de los gastos.

Para evitar problemas, los expertos recomiendan formalizar siempre un contrato conforme a la ley y declarar correctamente todos los ingresos desde el inicio.

Ten en cuenta todo esto si tienes una habitación en alquiler y eres el propietario porque puedes encontrarte con sorpresas desagradables a corto y medio plazo con Hacienda.