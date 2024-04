Una cuenta corriente 100% online, sin ningún gasto y con remuneración a plazo indefinido

Las tendencias están cambiando en el mercado interbancario: hace poco más de año, depositar fondos en una entidad financiera era una operación que no solo no reportaba ningún rédito económico, sino que además le acarreaba una serie de gastos asociados en forma de comisiones de apertura y mantenimiento de la cuenta corriente o de ahorro.

Pero ahora, los ahorradores catalanes disponen de varias opciones que les permiten rentabilizar sus depósitos de dinero. Y una de las más interesantes es la Cuenta Online Sabadell, con la que sus titulares se benefician de una remuneración de forma indefinida, sin comisiones ni permanencia.

Concretamente, nos referimos a una rentabilidad que actualmente es de un 2% TAE para un saldo máximo de 20.000 euros(1). Pero aún hay más, porque independientemente de la rentabilidad ofrecida, hablamos de una cuenta corriente específicamente dirigida a aquellos clientes que buscan un producto bancario que les permita:

Beneficiarse de una remuneración de manera indefinida, sin plazos de finalización preestablecidos.

No tener que cumplir con ningún requisito o condición específica para tener derecho a obtener esa rentabilidad.

No asumir ningún gasto por tener su cuenta abierta ni por disponer de tarjetas de débito o crédito asociadas a la misma.

Disponer de libertad total para cancelar la cuenta cuando así lo decidan, sin compromisos de permanencia.

Analicemos, punto por punto, cómo la Cuenta Online Sabadell se adapta como un guante a esa tipología de cliente.

Las ventajas concretas de la Cuenta Online Sabadell

Respecto a la rentabilidad ofrecida, esta proviene de dos vías distintas. Por un lado, el depositante recibe una remuneración directa en forma de intereses. Por el otro, la entidad suma el 3% de devolución en recibos de gas y electricidad que se domicilien(3), una acción que es potestativa del titular de la cuenta, quien decide si domicilia o no ningún recibo.

Es decir, el ahorrador no está obligado a domiciliar nada, ni siquiera su nómina, para beneficiarse del derecho a percibir sus remuneraciones en concepto de intereses. Lo único que ocurre es que si decide domiciliar sus recibos energéticos, obtendrá una rentabilidad adicional.

Además, no existe ningún gasto para el cliente: la apertura de la cuenta es gratuita y no hay comisiones de mantenimiento. Esto es extensible a las dos tarjetas de crédito y débito asociadas a la cuenta, cuya emisión y mantenimiento no están sujetos a ningún coste añadido.

Finalmente, el titular de una Cuenta Online Sabadell puede hacer efectivos los fondos depositados y cancelar la cuenta en cualquier momento, sin necesidad de cumplir con ningún requisito ni de dar explicaciones.

Una cuenta especialmente ventajosa para los autónomos

Los catalanes que trabajan por cuenta propia disponen de la posibilidad de abrir una Cuenta Online Sabadell en versión profesional. Además de las ventajas ya señaladas, esta versión les ofrece otras funcionalidades y beneficios añadidos, como la devolución de 120 euros(2) de su cuota de autónomos domiciliada.

¿Necesitas apartar algún dinero de tus ingresos habituales con fines de ahorro? Con la Cuenta Online Sabadell lo tienes muy fácil. Así es, ya que la contratación de esta cuenta corriente incluye una cuenta de ahorro asociada que, como no podía ser de otra manera, también es gratuita y libre de comisiones de mantenimiento.

Igualmente, obtienes remuneraciones por las cantidades que deposites en la Cuenta Ahorro (hasta un saldo conjunto máximo de 20 000 euros), puesto que el dinero que tengas en esta cuenta también goza de la misma rentabilidad de forma indefinida(1).

Cuenta Online Sabadell: todo son facilidades para el cliente

Más allá de la rentabilidad(1) y de la devolución del 3% de los recibos domiciliados de gas y electricidad(2), la Cuenta Online Sabadell es un producto en el que el cliente dispone de todo tipo de facilidades y comodidades. Repasémoslas:

Sencillez de contratación y uso: la cuenta se contrata online en solo unos minutos. Mediante la aplicación móvil de Banco Sabadell, su titular puede efectuar, en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, toda clase de operaciones. A modo de ejemplo, es sencillísimo hacer un Bizum o una transferencia, pagar compras usando el móvil, domiciliar recibos y comprobar los saldos de las cuentas o de las tarjetas.

la cuenta se contrata online en solo unos minutos. Mediante la aplicación móvil de Banco Sabadell, su titular puede efectuar, en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, toda clase de operaciones. A modo de ejemplo, es sencillísimo hacer un Bizum o una transferencia, pagar compras usando el móvil, domiciliar recibos y comprobar los saldos de las cuentas o de las tarjetas. Operaciones 100 % seguras y confidenciales: respecto a la confidencialidad y seguridad de las operaciones efectuadas, no hay nada que temer. Todas las operaciones se realizan bajo los más estrictos protocolos de ciberseguridad bancaria.

respecto a la confidencialidad y seguridad de las operaciones efectuadas, no hay nada que temer. Todas las operaciones se realizan bajo los más estrictos protocolos de ciberseguridad bancaria. La más amplia red de puntos de servicio al cliente: los titulares de la Cuenta Online Sabadell pueden optar por recibir atención presencial en la red de sucursales del banco, tanto en Cataluña como en el resto del país. También disponen de un gestor personal online que puede atenderles de forma remota. Además, una ventaja adicional es la posibilidad de retirar efectivo de forma gratuita a débito en una amplia red de cajeros(4).

-------------------------------------------

(1) Sin comisiones de administración y mantenimiento. Rentabilidad indefinida que podrá variar según condiciones de mercado. Ahora, rentabilidad anual del 2% TAE hasta 20.000 € de saldo medio conjunto de la Cuenta Online Sabadell y de las Cuentas Ahorro Sabadell de los titulares vinculados a la misma. Ejemplo representativo de remuneración en un año calculado para un saldo medio mensual conjunto de 20.000 €: 2% TIN anual, 2,018% TAE , 400 € de intereses liquidados en el año. Liquidación mensual y abono en la Cuenta Online Sabadell el día 15 del mes siguiente (o primer día hábil anterior).

(2) Abono de 30€/trimestre por dar de alta una Cuenta Online Sabadell con finalidad profesional y mantener domiciliada la cuota de autónomos durante ese período (se incluye también a trabajadores por cuenta propia bajo el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y trabajadores por cuenta propia bajo el Régimen Especial de Trabajadores del Mar). El abono se liquidará dentro de los 15 primeros días tras el vencimiento del trimestre y estará sujeto a la legislación fiscal vigente.

(3) Devolución del 3% del importe de los recibos a nombre de los titulares cargados en la cuenta durante cada trimestre natural y que correspondan a compañías de suministro de electricidad y/o gas. El abono se efectuará trimestralmente, como máximo, el día 15 (o el día hábil anterior) del mes natural siguiente a la finalización del trimestre natural y que correspondan a compañías de suministro de electricidad y/o gas. De acuerdo con la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el importe resultante de aplicar la devolución del 3% de los recibos se considera rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención al tipo del 19% actualmente vigente.