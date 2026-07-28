Cuánto cobra un bombero en España: estos son los salarios según la comunidad autónoma

Por desgracia, la historia vuelve a repetirse un verano más. Los incendios forestales han regresado con fuerza a distintos puntos de España y, una vez más, miles de bomberos se encuentran en primera línea luchando contra las llamas en condiciones extremas.

Mientras trabajan para proteger a la población, viviendas, montes y vidas a lo largo del año, son muchos los que se preguntan cuánto cobra un profesional que cada día asume un riesgo tan elevado.

Aunque pueda parecer que todos perciben un salario similar, no existe una retribución única y las diferencias pueden ser importantes dependiendo del cuerpo al que pertenezca cada profesional y de la administración para la que trabaje.

Imagen de un bombero forestal / s

La mayoría de los bomberos son funcionarios y como ocurre con el resto de empleados públicos, la nómina no se compone únicamente del sueldo base, sino que incorpora otros conceptos que hacen que la cantidad final varíe considerablemente de un caso a otro.

Además del salario base, los bomberos perciben complementos por antigüedad, conocidos como trienios, así como el complemento de destino y el complemento específico, que retribuyen aspectos como la responsabilidad del puesto, la disponibilidad o la peligrosidad. A estos e suman las guardias, los turnos de noche, el trabajo durante fines de semana y festivos o las horas extraordinarias, de manera que la diferencia entre dos profesionales puede ser de varios miles de euros al año.

Un bombero suele percibir entre 30.000 y 50.000 euros brutos al año, aunque esa horquilla es orientativa. Si se comparan los salarios por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana y Navarra aparecen entre las que ofrecen las retribuciones más elevadas, con cantidades que pueden alcanzar los 46.000 o 47.000 euros brutos anuales.

Imagen de los bomberos. / v

También destaca Madrid, donde el salario medio ronda los 42.000-44.000 euros, y Catalunya, con retribuciones que suelen situarse entre los 38.000 y los 42.000 euros. Mientras que en el País Vasco, los sueldos acostumbran a moverse entre los 36.000 y los 40.000 euros brutos al año.

En un segundo escalón aparecen comunidades como Andalucía, donde los salarios suelen oscilar entre los 30.000 y los 40.000 euros, Castilla y León, con cifras de entre 28.000 y 32.000 euros, o Murcia, donde las retribuciones pueden variar desde unos 29.000 hasta 45.000 euros, dependiendo del cuerpo al que pertenezca cada profesional y de los complementos que perciba.

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En cambio, en Galicia los bomberos suelen cobrar entre 26.000 y 29.000 euros brutos al año, mientras que en Asturias, los salarios se mueven entre los 25.000 y los 28.000 euros.