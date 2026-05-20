Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026: estas son las fechas según tu banco

Los pensionistas en España ya pueden ir preparándose para el próximo cobro de su pensión mensual. Como viene siendo habitual, los principales bancos ya han ido marcando sus fechas de ingreso para este mes.

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, en abril de 2026 en España hay alrededor de 9,5 millones de pensionistas y el gasto total de pensiones en España fue de 14.336,20 millones de euros.

La pensión media sigue subiendo poco a poco y se sitúa en torno a los 1.368,40 euros al mes, con un aumento cercano al 4,5% respecto al año pasado.

Como es habitual, las pensiones se abonan en 14 pagas al año, incluyendo dos pagas extra (verano y Navidad), salvo en algunos casos como accidentes laborales o enfermedades profesionales, donde ya vienen prorrateadas.

Pensionista / IA

Lo normal es que el dinero llegue entre los días 22 y 27 de cada mes, aunque depende del banco. La Seguridad Social ordena el pago a principios de mes, pero son las entidades las que suelen adelantarlo para que los clientes lo reciban antes.

Los primeros en cobrar serán los clientes de Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que lo recibirán el viernes 22 de mayo.

Noticias relacionadas

El lunes 25 de mayo será el turno de la mayoría de bancos, incluidos Caixabank, Ibercaja, Sabadell, BBVA, Santander, ING, Kutxabank y Cajamar. En el caso de Abanca, lo cobrará el mismo lunes, solamente para clientes que cumplan los requisitos de adelanto, si no, tendrá que esperar al miércoles 27.