Cotizó más de 48 años y perdió un 28% de su pensión para siempre: el caso de un jubilado de 87 años reabre el debate

El relato de Alfredo Fernández Martínez ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las penalizaciones aplicadas a quienes acceden a la jubilación anticipada, incluso cuando acumulan una larga carrera de cotización.

A sus 87 años, este pensionista asegura que continúa soportando una reducción permanente del 28% en su pensión tras haberse jubilado de forma forzosa a los 61 años.

Tal y como explica en una carta publicada por el portal especializado 65 y Más, comenzó a cotizar a la Seguridad Social el mismo día en que cumplió 14 años. Después de décadas de trabajo, un expediente de regulación de empleo (ERE) puso fin a su vida laboral antes de lo previsto.

Tras el despido permaneció dos años en situación de desempleo, un periodo que también computó para su carrera de cotización. Sumando estos años y el tiempo correspondiente al servicio militar, asegura haber superado los 48 años y medio cotizados antes de acceder a la jubilación.

Jubilación anticipada / Archivo

El problema es que al retirarse cuatro años antes de la edad ordinaria que le correspondía en ese momento, la Seguridad Social le aplicó los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada involuntaria, quedando su pensión reducida un 28% de forma permanente.

Alfredo considera que esa penalización es desproporcionada teniendo en cuenta toda una vida de cotizaciones: "la penalización equivale a unos ocho años completos", afirma, aludiendo al impacto económico que ha sufrido durante más de dos décadas como pensionista.

Los coeficientes reductores tienen como finalidad compensar el mayor tiempo durante el que una persona percibirá la pensión y el hecho de dejar de cotizar antes de la edad legal. De esta manera, el sistema busca preservar el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, casos como el de Alfredo reabren la discusión sobre si las largas carreras de cotización deben recibir un tratamiento diferente cuando la jubilación anticipada se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador.