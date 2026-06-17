SOCIEDAD
Cotizar 45 años no evitó el recorte de su pensión: se jubiló dos años y medio antes y sigue pagando la penalización
Antonio Matinero, portavoz de ASJUBI40, denuncia que los coeficientes reductores se aplican de forma permanente incluso a trabajadores con largas carreras de cotización
Antonio Matinero, presidente de la Asociación de Jubilados Anticipados Sin Penalizar (ASJUBI40), se ha convertido en una de las voces más visibles de una reivindicación que afecta a cerca de 900.000 pensionistas en España.
Se trata de trabajadores que acumularon más de 40 años de cotización, pero que siguen viendo reducida su pensión por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.
Aún sigue pagando por jubilarse de forma anticipada
El propio Matinero conoce esa situación de primera mano. Durante una entrevista explicó que cuenta con 45 años cotizados y que, pese a ello, arrastra una penalización permanente del 15% por haberse retirado dos años y medio antes de lo previsto.
Según sus cálculos, esa reducción supondrá dejar de percibir alrededor de 60.000 euros a lo largo de su jubilación si alcanza los 85 años de edad.
Desde ASJUBI40 recuerdan que estos coeficientes reductores afectan tanto a quienes adelantan su jubilación de forma voluntaria (hasta dos años antes de la edad ordinaria) como a quienes lo hacen por causas ajenas a su voluntad, en cuyo caso el adelanto puede alcanzar los cuatro años.
La asociación considera especialmente injusto que estas reducciones se mantengan de por vida en trabajadores con trayectorias laborales excepcionalmente largas, que en muchos casos superan ampliamente los años exigidos para acceder al 100% de la base reguladora.
Según explica Antonio Matinero, gran parte de los afectados se vieron empujados a dejar el mercado laboral tras perder su empleo durante crisis económicas como la de 2008. Muchos tenían más de 55 años y encontraron enormes dificultades para volver a trabajar en condiciones adecuadas antes de alcanzar la jubilación.
"Hay compañeros que acumulan hasta 50 años cotizados y, aun así, al jubilarse a los 61 años arrastran recortes cercanos al 40% en su pensión", lamenta el presidente de ASJUBI40.
La situación provoca que numerosas personas con décadas de trabajo a sus espaldas cobren pensiones que rondan los 900 euros mensuales, una cantidad que, según denuncian, resulta insuficiente para afrontar el coste de vida actual.
- Kiko Rivera no da crédito con el anuncio que ha hecho su expareja y emite un comunicado: 'Un mix con un mal kiko es un mal mix
- Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
- Un hombre de 58 años se planta ante la Seguridad Social: logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de su edad
- Ver el Mundial en casa puede acabar en denuncia: ¿tus vecinos pueden llevarte ante los tribunales por celebrar los partidos?
- Es oficial: Sanidad cambia para siempre la forma de controlar los medicamentos financiados por la Seguridad Social
- Precio de la luz para mañana, miércoles 17 de junio: las horas más baratas y más caras
- Confirmado: entra en vigor la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con pocos ingresos