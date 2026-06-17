Cotizar 45 años no evitó el recorte de su pensión: se jubiló dos años y medio antes y sigue pagando la penalización

Antonio Matinero, presidente de la Asociación de Jubilados Anticipados Sin Penalizar (ASJUBI40), se ha convertido en una de las voces más visibles de una reivindicación que afecta a cerca de 900.000 pensionistas en España.

Se trata de trabajadores que acumularon más de 40 años de cotización, pero que siguen viendo reducida su pensión por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.

Aún sigue pagando por jubilarse de forma anticipada

El propio Matinero conoce esa situación de primera mano. Durante una entrevista explicó que cuenta con 45 años cotizados y que, pese a ello, arrastra una penalización permanente del 15% por haberse retirado dos años y medio antes de lo previsto.

Según sus cálculos, esa reducción supondrá dejar de percibir alrededor de 60.000 euros a lo largo de su jubilación si alcanza los 85 años de edad.

Desde ASJUBI40 recuerdan que estos coeficientes reductores afectan tanto a quienes adelantan su jubilación de forma voluntaria (hasta dos años antes de la edad ordinaria) como a quienes lo hacen por causas ajenas a su voluntad, en cuyo caso el adelanto puede alcanzar los cuatro años.

Un hombre jubilado / SPORT

La asociación considera especialmente injusto que estas reducciones se mantengan de por vida en trabajadores con trayectorias laborales excepcionalmente largas, que en muchos casos superan ampliamente los años exigidos para acceder al 100% de la base reguladora.

Según explica Antonio Matinero, gran parte de los afectados se vieron empujados a dejar el mercado laboral tras perder su empleo durante crisis económicas como la de 2008. Muchos tenían más de 55 años y encontraron enormes dificultades para volver a trabajar en condiciones adecuadas antes de alcanzar la jubilación.

"Hay compañeros que acumulan hasta 50 años cotizados y, aun así, al jubilarse a los 61 años arrastran recortes cercanos al 40% en su pensión", lamenta el presidente de ASJUBI40.

La situación provoca que numerosas personas con décadas de trabajo a sus espaldas cobren pensiones que rondan los 900 euros mensuales, una cantidad que, según denuncian, resulta insuficiente para afrontar el coste de vida actual.