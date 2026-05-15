SOCIEDAD
Cotiza 43 años y le quitan el 14% de su pensión: el caso de Luis Iturriaga, jubilado a los 63
A pesar de su larga trayectoria laboral, Luis no ha acabado con la pensión que buscaba
Luis Iturriaga es un hombre de 63 años que estuvo trabajando 43 años, todos ellos cotizados. Con un historial de semejante extensión las expectativas eran de cobrar su pensión al 100%. Sin embargo, al final se ha encontrado con un recorte del 14%.
Luis considera que su pensión fue recortada de forma injusta
El jubilado explica que, en realidad, él no accedió a su jubilación por voluntad propia, sino que se vio forzado a ello después de que sus circunstancias laborales le impideran seguir trabajando en su empleo. Y a su edad, encontrar trabajo fue imposible.
A pesar de que la jubilación no entraba en los planes de Luis, dado que ha accedido a ella de forma anticipada se han acabado aplicando una serie de coeficientes reductores, que es lo que ha hecho mella en su cobro mensual.
La reducción que aplica la Seguridad Social se basa en el tiempo en el que uno adelanta su jubilación; es decir, el sistema aplica estos recortes porque quienes se jubilan antes cobrarán la pensión durante más años, independientemente de si han cotizado más o menos.
Dicho esto, para Luis supone que cada mes pierde cientos de euros, lo que lógicamente tiene un impacto directo en cómo vive su día a día. Y el jubilado no ve justo que después de más de cuatro décadas de trabajo este sea el escenario que se ha acabado encontrando.
Bajo la visión de Luis, trabajadores que como en su caso han tenido carreras laborales extremadamente largas, no deberían verse afectados de igual forma por los coeficientes reductores que otros con menos años acumulados.
La realidad es que la situación que denuncia Luis no es una que afecte solo a su persona; muchos jubilados se encuentran en esta tesitura de perder parte de su pensión por un final de trayectoria que, en ocasiones, escapa a su control.
¿Debería la Seguridad Social modificar la aplicación de los coeficientes reductores? Es una duda que muchos se preguntan a día de hoy, sobre todo siendo casos como el de Luis cada vez más comunes.
- Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
- Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
- Giro de 180 grados en el 'crimen de la Guardia Urbana': Rosa Peral se queda sin abogada
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- El economista Santiago Niño Becerra lanza una advertencia: 'Las personas tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave
- La DGT no tiene dudas: esta es la velocidad exacta para gastar menos gasolina
- Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
- Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”