Cotiza 43 años y le quitan el 14% de su pensión: el caso de Luis Iturriaga, jubilado a los 63

Luis Iturriaga es un hombre de 63 años que estuvo trabajando 43 años, todos ellos cotizados. Con un historial de semejante extensión las expectativas eran de cobrar su pensión al 100%. Sin embargo, al final se ha encontrado con un recorte del 14%.

Luis considera que su pensión fue recortada de forma injusta

El jubilado explica que, en realidad, él no accedió a su jubilación por voluntad propia, sino que se vio forzado a ello después de que sus circunstancias laborales le impideran seguir trabajando en su empleo. Y a su edad, encontrar trabajo fue imposible.

A pesar de que la jubilación no entraba en los planes de Luis, dado que ha accedido a ella de forma anticipada se han acabado aplicando una serie de coeficientes reductores, que es lo que ha hecho mella en su cobro mensual.

La reducción que aplica la Seguridad Social se basa en el tiempo en el que uno adelanta su jubilación; es decir, el sistema aplica estos recortes porque quienes se jubilan antes cobrarán la pensión durante más años, independientemente de si han cotizado más o menos.

Imagen de una mujer mirando su pensión / sport

Dicho esto, para Luis supone que cada mes pierde cientos de euros, lo que lógicamente tiene un impacto directo en cómo vive su día a día. Y el jubilado no ve justo que después de más de cuatro décadas de trabajo este sea el escenario que se ha acabado encontrando.

Bajo la visión de Luis, trabajadores que como en su caso han tenido carreras laborales extremadamente largas, no deberían verse afectados de igual forma por los coeficientes reductores que otros con menos años acumulados.

La realidad es que la situación que denuncia Luis no es una que afecte solo a su persona; muchos jubilados se encuentran en esta tesitura de perder parte de su pensión por un final de trayectoria que, en ocasiones, escapa a su control.

¿Debería la Seguridad Social modificar la aplicación de los coeficientes reductores? Es una duda que muchos se preguntan a día de hoy, sobre todo siendo casos como el de Luis cada vez más comunes.