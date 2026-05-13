ECONOMÍA
Los contribuyentes que tendrán que rectificar su declaración de la Renta: el aviso de la Agencia Tributaria
Hacienda ha puesto el foco este año en los contribuyentes que modificaron información del borrador de la declaración de la Renta y cuyos datos no coinciden con los que ya obran en poder de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria es el organismo público encargado de la gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales en España. Actualmente, la entidad se encuentra en plena Campaña de la Renta y ha vuelto a poner el foco en los contribuyentes.Pondrá en marcha durante esta campaña de la Renta un sistema de avisos preventivos dirigido a miles de contribuyentes con el fin de detectar posibles errores antes de iniciar sanciones o revisiones oficiales. La medida busca facilitar que los ciudadanos puedan corregir incidencias de manera voluntaria y evitar consecuencias económicas mayores.
Según los datos facilitados por Hacienda, el pasado ejercicio más de 45.000 personas modificaron su declaración tras recibir una advertencia previa de la administración. Gracias a esta actuación preventiva, muchos contribuyentes evitaron recargos, intereses y posibles multas derivadas de errores en la documentación presentada.
Cambios en el borrador
En paralelo, la campaña de la Renta continúa avanzando con un elevado volumen de devoluciones. Cerca de 4,5 millones de contribuyentes ya han recibido el ingreso correspondiente a su declaración, alcanzando un importe global superior a los 3.147 millones de euros.
La Agencia Tributaria prevé enviar alrededor de 130.000 comunicaciones entre cartas y notificaciones electrónicas a través de Renta Web. Estas alertas informativas se remitirán en distintas fases a lo largo de mayo y junio para advertir sobre discrepancias detectadas en algunas declaraciones ya registradas.
Los avisos estarán dirigidos principalmente a ciudadanos que hayan realizado cambios en el borrador o en los datos fiscales facilitados inicialmente por Hacienda. En muchos casos, las diferencias están relacionadas con deducciones aplicadas o modificaciones que no coinciden con la información disponible en los registros oficiales.
Recibir esta comunicación no implica automáticamente una sanción ni una inspección inmediata. Hacienda aclara que se trata de un mecanismo preventivo cuyo objetivo es ofrecer al contribuyente la oportunidad de revisar su situación antes de que se abra un procedimiento formal de comprobación.
Sanciones económicas
En caso de que la declaración presentada sea correcta, el ciudadano no tendrá que realizar ningún trámite adicional ni responder al aviso. Sin embargo, si se detecta algún error real, existe la posibilidad de presentar una declaración rectificativa voluntaria para corregir la información y evitar penalizaciones posteriores.
Ignorar la advertencia podría derivar en actuaciones de comprobación por parte de la administración si finalmente se confirma una irregularidad. Las sanciones económicas pueden variar según la gravedad del caso, desde importes reducidos por errores leves hasta porcentajes elevados sobre las cantidades no declaradas en situaciones consideradas fraude fiscal.
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