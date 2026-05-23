Confirmado por el Supremo: las empresas no pueden determinar el inicio del permiso para cuidado de familiares

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia sobre el permiso retribuido de cinco días por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares.

En febrero, el Alto Tribunal falló que las empresas no podrían obligar a los trabajadores a iniciar este permiso de forma inmediata tras el suceso que origina este derecho.

De esta forma, el Supremo considera que iniciar este permiso en el momento exacto del accidente o ingreso hospitalario devalúa el propósito de la medida. Para los magistrados, los empleados deben contar con un margen para distribuir el permiso.

Hasta el momento, algunas empresas aplicaban este permiso obligando a sus trabajadores consumirlo desde el primer día del accidente o del ingreso hospitalario de su familiar.

En ocasiones, este apoyo sería necesario en fases posteriores de la recuperación. Por este motivo, el Supremo afirma que el Estatuto de los Trabajadores no impone ninguna fecha.

Dos trabajadores en una empresa / Archivo

Según el Alto Tribunal, "una vinculación de su inicio al evento que lo propicia implicaría una devaluación de su potencial protector, al impedir una adecuada planificación de la asistencia a la persona necesitada".

La norma establece que este permiso está destinado a: "cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta a los anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella".

Finalmente, el Supremo explica que estos permisos "no pueden administrarse de forma tal que su inicio se vincule necesariamente al evento del que dependen, sin dejar por ello margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz de la persona con necesidades en función de las circunstancias".