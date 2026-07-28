Confirmado por la Seguridad Social: estos trabajadores cobrarán el 100% durante la baja laboral

Cuando una persona tiene que coger una baja laboral, una de las dudas suele ser cuánto va a cobrar mientras esté sin trabajar, ya que en la mayoría de los casos la prestación por incapacidad temporal no alcanza el 100% de la base reguladora desde el primer día.

Sin embargo, la Seguridad Social contempla algunas excepciones y una de ellas beneficia a quienes deciden donar un órgano o un tejido en vida, que cuentan con una protección especial durante todo el proceso

Este cambio llegó con la Ley 6/2024, que modificó varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores para reforzar los derechos de las personas donantes.

En concreto, el artículo 169 de la LGSS incorpora una situación especial de incapacidad temporal para estos casos, de manera que la baja no se limita únicamente al día de la intervención, sino que también protege todo el proceso necesario para que la donación pueda llevarse a cabo.

Donante / s

Esto significa que la cobertura comienza incluso antes de la operación, ya que incluye las pruebas médicas, los estudios de compatibilidad y el ingreso hospitalario cuando sean necesarios, además del tiempo de recuperación hasta recibir el alta médica.

Otro de los cambios más importantes aparece en el artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que la prestación consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Esto supone que los donantes no verán reducida la cuantía de la prestación durante la baja, una diferencia importante respecto al funcionamiento habitual de este tipo de incapacidades.

Primera intervención de donación cardíaca en asistolia controlada, es decir, con el corazón parado, del L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 30/08/2024 Este tipo de donación permitirá incrementar el número potencial de donantes y la disponibilidad de órganos para un trasplante cardiaco CATALUÑA ESPAÑA EUROPA GIRONA SALUD HOSPITAL JOSEP TRUETA. TRASPLANTE. QUIROFANO. CORAZON. HOSPITAL UNIVERSITARIO / HOSPITAL JOSEP TRUETA / Europa Press

Según recoge la reforma, no será necesario acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a esta protección, y es que cualquier trabajador que cumpla los requisitos para donar un órgano o un tejido podrá beneficiarse de ella con independencia del tiempo que lleve cotizando.

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Otro de los aspectos que cambia tiene que ver con el pago de la prestación. A diferencia de lo que ocurre en una incapacidad temporal por contingencias comunes, donde la empresa asume parte del subsidio durante los primeros días, en esta situación especial el importe corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora, es decir, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la mutua, evitando que el empresario tenga que asumir ese coste.