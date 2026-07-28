ECONOMÍA
Confirmado por la Seguridad Social: estos trabajadores cobrarán el 100% durante la baja laboral
La ley garantiza el 100% de la base reguladora durante la incapacidad temporal
Cuando una persona tiene que coger una baja laboral, una de las dudas suele ser cuánto va a cobrar mientras esté sin trabajar, ya que en la mayoría de los casos la prestación por incapacidad temporal no alcanza el 100% de la base reguladora desde el primer día.
Sin embargo, la Seguridad Social contempla algunas excepciones y una de ellas beneficia a quienes deciden donar un órgano o un tejido en vida, que cuentan con una protección especial durante todo el proceso
Este cambio llegó con la Ley 6/2024, que modificó varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores para reforzar los derechos de las personas donantes.
En concreto, el artículo 169 de la LGSS incorpora una situación especial de incapacidad temporal para estos casos, de manera que la baja no se limita únicamente al día de la intervención, sino que también protege todo el proceso necesario para que la donación pueda llevarse a cabo.
Esto significa que la cobertura comienza incluso antes de la operación, ya que incluye las pruebas médicas, los estudios de compatibilidad y el ingreso hospitalario cuando sean necesarios, además del tiempo de recuperación hasta recibir el alta médica.
Otro de los cambios más importantes aparece en el artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que la prestación consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Esto supone que los donantes no verán reducida la cuantía de la prestación durante la baja, una diferencia importante respecto al funcionamiento habitual de este tipo de incapacidades.
Según recoge la reforma, no será necesario acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a esta protección, y es que cualquier trabajador que cumpla los requisitos para donar un órgano o un tejido podrá beneficiarse de ella con independencia del tiempo que lleve cotizando.
Otro de los aspectos que cambia tiene que ver con el pago de la prestación. A diferencia de lo que ocurre en una incapacidad temporal por contingencias comunes, donde la empresa asume parte del subsidio durante los primeros días, en esta situación especial el importe corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora, es decir, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la mutua, evitando que el empresario tenga que asumir ese coste.
- Juan Leo, jubilado: 'He cotizado durante 45 años y me ha quedado una pensión de 1.600 euros
- Ya es oficial: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
- Ana Mena se pronuncia sobre su supuesto romance con Ferran Torres: 'No le conozco casi nada
- Cancelan a Aitana en Argentina por su apoyo a España en el Mundial tras el veto al concierto de Rosalía
- Salen a la luz nuevas pruebas del acercamiento entre Ferran Torres y Ana Mena: 'Hay imágenes
- Pau Gasol (46 años) reflexiona sobre sus estudios universitarios: 'Fue muy duro, porque estaba combinando el baloncesto con la medicina, dos carreras exhaustivas, sacrificadas, de mucha demanda de tiempo y compromiso
- Una jubilada alemana de 70 años quiere salvar un pueblo en la provincia de Cuenca: 'Hoy en día, sólo quedan 22 personas viviendo aquí
- El origen del '¡Oh, Ferran!' que inunda las redes desde el Mundial y que él mismo ya ha abrazado