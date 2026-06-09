Confirmado por la Seguridad Social: los trabajadores con más de 44 años cotizados perderán hasta un 12% si adelantan la jubilación

La jubilación en España sigue generando muchas dudas. La Seguridad Social permite jubilarse de forma voluntaria hasta dos años antes de la edad ordinaria, aunque hacerlo implica aceptar recortes en la pensión que pueden ser bastante importantes.

En 2026 la edad de jubilación sigue dependiendo de los años cotizados. Quienes hayan llegado a 38 años y 3 meses o más podrán retirarse a los 65, mientras que el resto tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Además, existe la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar la salida del mercado laboral. Esto significa que algunos trabajadores pueden jubilarse desde los 63 años si tienen la cotización más alta, o desde los 64 años y 10 meses si han cotizado menos, aunque siempre dentro de unos límites bastante marcados.

El problema está en los coeficientes reductores, que hacen que la pensión se recorte de forma permanente según los meses que se adelante la jubilación y también según la carrera de cotización. Los recortes pueden ir aproximadamente desde un 21% hasta algo más del 2,8%, dependiendo del caso.

Incluso con carreras largas, de más de 44 años cotizados, el impacto sigue existiendo. En esos casos, adelantar la jubilación alrededor de 23 meses puede suponer una reducción cercana al 12%, algo que ha generado bastante debate porque también afecta a quienes han trabajado durante décadas.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

Si el adelanto es de dos años completos, la reducción puede llegar al 13%, mientras que si solo se adelanta un año el recorte baja alrededor del 4,75%, pero en cualquier caso es una reducción que se mantiene de por vida.

A partir de 2027 el sistema dará otro paso importante, ya que la edad de jubilación subirá hasta los 67 años para quienes no lleguen a los 38 años y 6 meses cotizados, aunque se mantendrá la posibilidad de retirarse a los 65 para quienes superen ese nivel de cotización, manteniendo así dos escenarios distintos.

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En el lado contrario está la jubilación demorada, que gana cada vez más peso como alternativa. En este caso, seguir trabajando más allá de la edad ordinaria permite mejorar la pensión con un incremento del 4% por cada año adicional, algo que muchos trabajadores están empezando a valorar frente a los recortes por adelantar la jubilación.