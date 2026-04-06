Confirmado por la Seguridad Social: así suben las cotizaciones en 2026 y afectan a los sueldos altos

La Seguridad Social anunció hace unos meses una serie de cambios importantes en relación a cómo serían las cotizaciones a lo largo de este año 2026. Especialmente, en relación a las bases máximas que se aplican a los sueldos más altos.

Estas variaciones se producen fruto del incremento porcentual fijado por la Seguridad Social para la próxima década. Algo que implica que la base de las cotizaciones no dejará de ascender en los próximos años.

Por lo pronto, ya sabemos cómo ha cambiado en este 2026: la base máxima de cotización ha aumentado un 3,9% con respecto a cómo funcionaba en 2025. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

Si nos fijamos únicamente en los números con el objetivo de clarificar el porcentaje anterior con ejemplos, la base máxima de cotización en 2026 queda en los 5.100 euros frente a los 4.909,40 euros de 2025.

Esto implica que dichas modificaciones en la cotización serán especialmente notables conforme más altos sean los sueldos. Algo que se debe a ciertos incrementos fiscales que se pueden desgranar en dos de forma más específica:

El MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)

La cuota de solidaridad

En cuanto al objetivo de estas subidas en las cotizaciones, la Seguridad Social destaca el progresivo envejecimiento de la población y el difícil reto a afrontar durante los próximos años por parte de la entidad en cuanto a sostenibilidad.

Algo que se ha solapado con la reciente subida del 2,7% de las pensiones durante este 2026, por lo que estas medidas se llevan a cabo con el objetivo de garantizar la supervivencia del sistema a largo plazo.