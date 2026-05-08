ECONOMÍA
Confirmado por la Seguridad Social: estos son los requisitos para jubilarse a los 61 años con 33 años cotizados
El acceso a la jubilación a los 61 años con 33 cotizados está limitado
La posibilidad de jubilarse a los 61 años con 33 años cotizados es una de esas ideas que suelen llamar mucho la atención, pero que en la práctica no es tan directa como parece. La Seguridad Social sí contempla este escenario, aunque solo en situaciones muy concretas y con varios requisitos que tienen que cumplirse al mismo tiempo.
Esta opción forma parte de la jubilación anticipada involuntaria, pensada para quienes pierden su trabajo sin haberlo decidido. En estos casos, la normativa permite adelantar la jubilación hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, pero no es algo que se aplique de forma automática.
Requisitos para acceder
Para poder acceder, lo primero es contar con al menos 33 años cotizados. Este es el mínimo exigido, pero no garantiza por sí solo poder jubilarse a los 61 años, ya que entran en juego otros factores del historial laboral.
El siguiente punto es clave: el trabajador tiene que haber perdido su empleo por causas que no dependan de él como despidos objetivos, ERE o el cierre de una empresa.
Además, es obligatorio estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la pensión. Con esto se busca confirmar que realmente hay un periodo de desempleo previo a la jubilación.
La edad no siempre es la misma
Uno de los aspectos que más confusión genera es la edad real de acceso. Aunque muchas veces se menciona la cifra de 61 años, no es una edad fija para todos los casos, sino que depende de la edad ordinaria de jubilación que corresponda a cada trabajador.
Ahora mismo, la edad ordinaria está en torno a los 65 años para quienes han cotizado más años, y sube por encima de los 66 en el resto de situaciones. Como la jubilación anticipada involuntaria permite adelantar hasta cuatro años, solo algunos trabajadores con determinados perfiles pueden llegar realmente a los 61 años.
Además, hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que la pensión se ve reducida. La Seguridad Social aplica recortes por cada mes que se adelante la jubilación, lo que hace que retirarse antes tenga un impacto económico permanente.
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