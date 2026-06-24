Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusPrimera ronda Draft NBAAday MaraTopuriaRival España MundialMessiJulián ÁlvarezMarc MárquezMercado Fichajes hoyPartidos MundialMundial DirectoBarça - Valencia BasketEscocia - BrasilHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Sara CarboneroMarc Márquez AndorraMadre TopuriaLuis EnriqueAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

JUBILACIÓN

Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años

La Seguridad Social premiará así a quienes retrasen su jubilación

La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores

La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

La Seguridad Social no va a tocar los coeficientes que castigan a quienes deciden jubilarse antes de tiempo. Ni siquiera haber cotizado más de 41 años garantiza salir indemne: si el adelanto es de dos años, el recorte en la pensión puede alcanzar el 17%.

La edad ordinaria de jubilación sigue estando situada en los 65 años, pero solo para quienes acumulen 38 años y 3 meses de cotización o más.

Quien no llegue a esa cifra tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Es la brecha que separa a los trabajadores con carreras laborales largas de quienes han tenido trayectorias más irregulares.

La ley sí deja margen para adelantarse, hasta 24 años como máximo, y siempre con requisitos de por medio. En la práctica eso significa que quien tenga los 65 años como edad de referencia puede jubilarse a los 63 y quien deba esperar a los 66 años y 10 meses podrá hacerlo a los 64 años y 10 meses.

El problema llega después, al calcular la cuantía de la pensión. Los coeficientes reductores se aplican en función a cuánto tiempo se adelante el retiro y cuántos años se han cotizado, y el golpe varía mucho de un caso a otro.

¿Por qué en España nadie piensa en la jubilación hasta que es tarde?

¿Por qué en España nadie piensa en la jubilación hasta que es tarde? / Cortesía

En el peor de los escenarios, la reducción alcanza el 21%. Para quienes tienen entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses cotizados, el recorte por adelantar dos años se queda en el 17%; si el adelanto es solo de un año, baja al 5%.

Detrás de estos números hay una intención clara: que la gente trabaje más, no menos. Con la generación del baby boom llegando ya a la edad de jubilación, mantener el sistema de pensiones a flote pasa, según el planteamiento oficial, por desincentivar las salidas anticipadas.

Noticias relacionadas y más

Por eso el premio va en la otra dirección. Cada año que un trabajador retrasa su jubilación se traduce en un 4% más de pensión. Y quien prefiera no esperar a ver ese incremento mes a mes, puede pedir en su lugar un pago único, que se mueve entre los 4.800 y los 13.500 euros según el caso.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  2. Ignacio Solsona, abogado experto en jubilación: así puedes aumentar tu pensión hasta 350 euros al mes
  3. Ya es oficial: estos pensionistas no recibirán la paga extra de verano 2026
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad
  5. Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
  6. El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
  7. Confirmado por la DGT: después de la baliza V16, todos los coches deberán llevar un nuevo sistema obligatorio a partir del 7 de julio
  8. La DGT alerta: hasta 200 euros de multa por esta señal que confunde a muchos conductores

Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años

Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años

Precio de la luz para mañana, jueves 25 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, jueves 25 de junio: las horas más baratas y más caras

Francisco, español jubilado en Filipinas: "Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente"

Francisco, español jubilado en Filipinas: "Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente"

Un técnico de la ITV aclara la verdad sobre las gasolineras 'low cost'

Precio del euríbor hoy, 24 de junio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 24 de junio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio de la gasolina y diésel hoy, 24 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 24 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, miércoles 24 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 24 de junio: las horas más baratas y más caras

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendio en Madrid

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendio en Madrid