ECONOMÍA
Confirmado: La Seguridad Social rechaza de oficio la jubilación de los trabajadores que no piden pensión
No basta con cumplir la edad o dejar de trabajar: la pensión debe solicitarse y no hacerlo puede retrasar el acceso al cobro
Aunque muchos trabajadores creen que la jubilación llega de forma automática al cumplir la edad y los requisitos exigidos, la realidad es muy distinta. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, insiste en que este trámite depende siempre del propio empleado.
A través de su canal de YouTube, explica un detalle que suele generar dudas y que puede acabar costando caro: la pensión de jubilación no se concede de oficio.
Confirmado por la Seguridad Social
Es decir, aunque una persona tenga derecho a cobrarla tras años de cotización, será ella quien deba solicitarla para poder convertirse oficialmente en pensionista y empezar a recibir la prestación correspondiente.
El aviso es claro: no presentar la solicitud puede traducirse en perder dinero e incluso retrasar el acceso a la pensión, ya que la Seguridad Social no inicia este proceso por iniciativa propia. Una gestión que, aunque parezca sencilla, debe hacerse correctamente y dentro de los plazos establecidos para evitar problemas innecesarios.
Aunque muchos trabajadores creen que la jubilación llega de forma automática al cumplir la edad o reunir los años cotizados, la realidad es distinta. La Seguridad Social deja claro que el trámite debe iniciarlo siempre el propio interesado, ya que cumplir los requisitos por sí solo no activa el reconocimiento de la pensión.
El trabajador público Muñoz insiste en que haber alcanzado la edad ordinaria, contar con la cotización necesaria o incluso haber cesado en la empresa no garantiza el cobro si antes no se presenta la solicitud correspondiente.
Para evitarlo, Muñoz recuerda que la pensión debe solicitarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores al cese laboral si se quiere que el cobro tenga efectos desde el día siguiente al fin de la actividad profesional.
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