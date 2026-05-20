Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaRashfordHorario final Europa LeagueManu CarreñoGuardiolaJoao PedroEtapa 12 Giro ItaliaMercado de fichajesRiquelmeIngresos BarçaKusturicaHija GuardiolaCuándo juega AlcarazFinal Champions femeninaGranada - Real MadridFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasBaliza V-16Seguridad SocialPaseo marítimoPS PlusMundial 2026Convocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Confirmado: La Seguridad Social rechaza de oficio la jubilación de los trabajadores que no piden pensión

No basta con cumplir la edad o dejar de trabajar: la pensión debe solicitarse y no hacerlo puede retrasar el acceso al cobro

FACHADA DE LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GALERAS

FACHADA DE LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GALERAS / Jesús Prieto / ECG

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Aunque muchos trabajadores creen que la jubilación llega de forma automática al cumplir la edad y los requisitos exigidos, la realidad es muy distinta. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, insiste en que este trámite depende siempre del propio empleado.

A través de su canal de YouTube, explica un detalle que suele generar dudas y que puede acabar costando caro: la pensión de jubilación no se concede de oficio.

Confirmado por la Seguridad Social

Es decir, aunque una persona tenga derecho a cobrarla tras años de cotización, será ella quien deba solicitarla para poder convertirse oficialmente en pensionista y empezar a recibir la prestación correspondiente.

El aviso es claro: no presentar la solicitud puede traducirse en perder dinero e incluso retrasar el acceso a la pensión, ya que la Seguridad Social no inicia este proceso por iniciativa propia. Una gestión que, aunque parezca sencilla, debe hacerse correctamente y dentro de los plazos establecidos para evitar problemas innecesarios.

Cayetano, jubilado de 71 años

Cayetano, jubilado de 71 años / SPORT.es / Envato

Aunque muchos trabajadores creen que la jubilación llega de forma automática al cumplir la edad o reunir los años cotizados, la realidad es distinta. La Seguridad Social deja claro que el trámite debe iniciarlo siempre el propio interesado, ya que cumplir los requisitos por sí solo no activa el reconocimiento de la pensión.

El trabajador público Muñoz insiste en que haber alcanzado la edad ordinaria, contar con la cotización necesaria o incluso haber cesado en la empresa no garantiza el cobro si antes no se presenta la solicitud correspondiente.

Noticias relacionadas y más

Para evitarlo, Muñoz recuerda que la pensión debe solicitarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores al cese laboral si se quiere que el cobro tenga efectos desde el día siguiente al fin de la actividad profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  2. El móvil de Jonathan Andic lo sitúa en Collbató días antes de la muerte del padre y fundador de Mango Isak Andic: última hora de la detención, en directo
  3. La reconciliación más esperada por Marcus Rashford: regresa junto a su novia de la infancia
  4. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  5. Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: 'Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe
  6. Josep Pedrerol saca a la luz el motivo del enfado de Mbappé en el Real Madrid: 'Se siente solo y maltratado
  7. Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por homicidio
  8. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027

Confirmado: La Seguridad Social rechaza de oficio la jubilación de los trabajadores que no piden pensión

La Seguridad Social equipara la cuarentena por hantavirus a una baja laboral, como hizo con el covid

La Seguridad Social equipara la cuarentena por hantavirus a una baja laboral, como hizo con el covid

Precio de la luz para mañana, 21 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, 21 de mayo: las horas más baratas y más caras

Ya es oficial: La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100% y esta nueva norma afecta a estos trabajadores

Ya es oficial: La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100% y esta nueva norma afecta a estos trabajadores

Curro, jubilado (71 años), desvela qué trabajo puede compaginar con su pensión: "Soy actor"

Curro, jubilado (71 años), desvela qué trabajo puede compaginar con su pensión: "Soy actor"

Gonzalo Bernardos, contundente sobre el futuro de la vivienda en España: "El precio seguirá subiendo"

Marruecos irrumpe en el mercado de un producto principal español: triplica su precio en un año

Marruecos irrumpe en el mercado de un producto principal español: triplica su precio en un año

Muchas familias lo desconocen: la ayuda de la Seguridad Social que ofrece hasta 115 euros al mes por hijo