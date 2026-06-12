Confirmado: la Seguridad Social permite cobrar dos pensiones de jubilación a la vez, pero solo en una situación y con limitación

La Seguridad Social permite compatibilizar dos pensiones de jubilación a la vez, pero sólo en una situación muy concreta cuando las cotizaciones se han realizado en regímenes distintos. Esto significa que no se pueden cobrar dos pensiones si ambas provienen del mismo régimen como el Régimen General.

La clave está en haber cotizado al menos 15 años en cada régimen y que al menos dos de esos años estén dentro de los 15 anteriores a la jubilación. Si no se cumplen estos mínimos en ambos regímenes, las cotizaciones se suman y se reconoce una sola pensión.

¿Qué regímenes permiten cobrar dos pensiones?

Para cobrar dos pensiones de jubilación es necesario haber cotizado en dos sistemas distintos como el Régimen General para trabajadores por cuenta ajena y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para autónomos. Si alguien ha cotizado por ejemplo 20 años como autónomo y otros 25 en el régimen general y cumple en ambos, puede solicitar ambas jubilaciones sin superponer los periodos de cotización.

Hay un límite importante en la cuantía total. Aunque se reconozcan dos pensiones, la suma total está sujeta al tope máximo de pensiones públicas que en 2026 ronda los 3.359,60 euros mensuales. El cálculo se realiza mediante la base reguladora sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiéndolas entre 350 pero siempre respetando ese límite máximo.

Imagen de un pensionista / Libre

Si la suma de las dos pensiones supera ese tope, la Seguridad Social recortará el importe hasta ajustarlo al límite. Esto significa que aunque tengas derecho a dos pensiones, no podrás cobrar más de 3.359,60 euros al mes.

Otras compatibilidades

La Seguridad Social también permite compatibilizar otras pensiones como la pensión de viudedad con jubilación, la pensión de viudedad con incapacidad permanente, el complemento para reducir la brecha de género junto a jubilación o viudedad, las pensiones generadas en España y en otro país, y en ciertos supuestos la pensión no contributiva de invalidez junto a otra prestación contributiva.

Cada caso depende de las circunstancia personales del beneficiario. Si una de las pensiones se obtiene mediante jubilación anticipada con coeficientes reductores, la cuantía puede verse ajustada en función del adelanto de la edad ordinaria, por ejemplo.