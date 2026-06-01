Confirmado por la Seguridad Social: esta es la pensión que cobra un autónomo que siempre cotizó por la base mínima

Durante muchos años, decenas de miles de autónomos eligieron cotizar por la base mínima con el objetivo de reducir sus cuotas mensuales. Aunque la decisión permitía aliviar gastos durante la vida laboral, tenía consecuencias directas cuando llega el momento de jubilarse.

Son muchas las personas que creen que existe una pensión específica para autónomos, pero la realidad es muy diferente. La Seguridad Social calcula tu prestación empleando las bases de cotización acumuladas durante la carrera profesional, sin tener en cuenta si el trabajador era asalariado o autónomo.

Por esta razón, quienes han cotizado siempre por la base mínima generan una pensión reducida. Eso sí, entra en juego un mecanismo que estas pensiones queden por debajo de determinados umbrales: el complemento a mínimos.

Gracias a este sistema, la cuantía final puede aumentar de forma significativa dependiendo de la situación familiar del pensionista. En 2026, sin ir más lejos, los autónomos jubilados con cónyuge a cargo pueden alcanzar una pensión cercana a los 1.256 euros mensuales repartidos en 14 pagas.

La situación de dos jubilados / SPORT.es

La situación cambia para quienes viven solos. Los jubilados sin cónyuge o que forman una unidad económica unipersonal perciben sobre los 936 euros mensuales. Y en el caso de personas casadas cuyo cónyuge dispone de ingresos propios, la cantidad desciende hasta los 888 euros al mes.

Si quieres acceder a estas cantidades, tienes que cumplir una condición fundamental: demostrar dependencia económica de la pensión. La normativa establece límites de ingresos adicionales que no se pueden superar en ningún caso.

Los rendimientos que proceden de alquileres, dividendos, inversiones o rescates de fondos cuentan para calcular ese límite. Si el pensionista supera los umbrales fijados por la Seguridad Social, pierde el derecho al complemento a mínimos y pasa a cobrar únicamente la cantidad generada por sus cotizaciones.

Por ello, muchos autónomos descubren al llegar a la jubilación que la clave no está únicamente en los años trabajados, sino también en las bases por las que decidieron cotizar durante toda su vida laboral.