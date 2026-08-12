Confirmado: la Seguridad Social fija el plazo máximo para aprobar tu pensión de jubilación desde que presentas la solicitud

Más de 184.000 trabajadores dieron el paso a la jubilación durante los siete primeros meses de 2026 y comenzaron a cobrar su correspondiente pensión. Sin embargo, los últimos datos publicados por la Seguridad Social reflejan un cambio que cada vez tiene más peso: los españoles están retrasando el momento de abandonar definitivamente el mercado laboral.

Entre enero y julio, el 11,9% de las nuevas altas correspondieron a jubilaciones demoradas voluntarias, es decir, trabajadores que decidieron continuar trabajando una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación. El porcentaje ha aumentado un punto respecto a 2025 y se encuentra 7,1 puntos por encima del registrado en 2019.

Este cambio también está teniendo un efecto directo sobre la edad a la que los trabajadores acceden a su pensión. Actualmente, la edad media de jubilación se sitúa en los 65,4 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019. En apenas unos años, por tanto, el momento efectivo de abandonar el mercado laboral se ha retrasado aproximadamente un año.

La Seguridad Social alerta / SPORT

Plazo de resolución de los expedientes

La Seguridad Social ha conseguido reducir de forma notable el tiempo que tarda en resolver las solicitudes de algunas de las pensiones más habituales. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de junio, los expedientes de jubilación se resolvieron en una media de 7,2 días.

La cifra supone una mejora importante respecto a marzo, cuando el tiempo medio se situaba en 11,7 días. En el caso de las pensiones de viudedad, el periodo medio de resolución fue de 8,8 días. Estos tiempos se encuentran muy por debajo del límite establecido para completar el procedimiento.

Tanto para una solicitud de jubilación como para una prestación de viudedad, la Seguridad Social dispone legalmente de un plazo máximo de 90 días para comunicar su resolución. Por tanto, aunque este margen continúa siendo el que debe tener como referencia el solicitante, los datos muestran que actualmente la mayoría de estos expedientes se están tramitando con bastante más rapidez.

Imagen de Elma Saiz, Ministra / SPORT

La pensión media que abona la Seguridad Social alcanzó en julio los 1.372,2 euros mensuales. Esta cifra se obtiene teniendo en cuenta todas las prestaciones contributivas del sistema, entre las que se encuentran las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y las destinadas a familiares.

En el caso concreto de la jubilación, la cuantía es superior a la media general. Los más de dos tercios de pensionistas que reciben esta prestación cobraron de media 1.573,7 euros al mes durante julio, lo que la mantiene como la pensión con mayor peso dentro del conjunto del sistema.

El sistema público de pensiones afrontará en 2027 uno de los cambios más importantes de los últimos años. A partir del 1 de enero volverá a aumentar la edad ordinaria de jubilación en España, aunque el momento en el que cada trabajador podrá retirarse dependerá directamente de los años que haya cotizado a la Seguridad Social.

Con carácter general, quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse con el 100% de la pensión. Esto supone un incremento de dos meses respecto a 2026, cuando la edad ordinaria está fijada en 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan el periodo de cotización exigido.