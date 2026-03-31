Confirmado: La Seguridad Social determina que podrás cobrar el Ingreso Mínimo Vital y trabajar hasta 6.000 euros sin perder la ayuda

La Seguridad Social ha puesto en marcha una nueva norma que beneficia directamente a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde el 27 de marzo de 2026, ya es posible compatibilizar esta ayuda con ingresos laborales.

Concretamente, los beneficiarios pueden ganar hasta 6.000 euros anuales por rendimientos de trabajo sin que ello afecte al cobro de la correspondiente prestación.

¿Cuál es el objetivo de la medida? Facilitar la incorporación al mercado laboral sin perder el apoyo económico, uno de los principales obstáculos que existían hasta ahora.

Si se supera ese límite, la normativa establece que no se tendrán en cuenta los primeros 6.000 euros y solo se computará el 50% del exceso.

Además, existen mejoras adicionales para colectivos vulnerables. En algunos casos, como personas con discapacidad o familias monoparentales, se aplicará una exención del 55%.

Otro aspecto importantísimo es que este cálculo se hará de forma anual, coincidiendo con la actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por lo que habrá cambios cada año que afecten a su percepción.

Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la Seguridad Social. / Sport

La Seguridad Social aplicará estos cambios automáticamente gracias a los datos facilitados por Hacienda, sin necesidad de que el ciudadano haga trámites adicionales.

El nuevo decreto también introduce mejoras en el acceso a la prestación, como no computar ciertos subsidios previos al solicitar el IMV.

¿Qué implica por lo tanto esta reforma que ya se encuentra en vigor? El objetivo es claro: incentivar el empleo y evitar que aceptar un trabajo suponga perder una ayuda esencial para miles de hogares. Quizás en sus comienzos el IMV no llegaba a todos los que lo necesitaban, pero su implantación es cada vez mayor y muchos perceptores lo consideran imprescindible para llegar a fin de mes.