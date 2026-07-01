Confirmado: la Seguridad Social corregirá el recorte a las pensiones de jubilación anticipada de forma retroactiva

La Seguridad Social ha dado marcha atrás en el recorte aplicado a algunas pensiones máximas de jubilación anticipada voluntaria y corregirá esos importes con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La revisión se hará de oficio, así que las personas afectadas no tendrán que presentar ninguna solicitud para recuperar lo que se les haya descontado de más.

Qué ha ocurrido

El problema afectó a ciertas pensiones de jubilación anticipada voluntaria reconocidas en 2026, a las que se estaba aplicando un coeficiente reductor superior al que correspondía. Eso provocó que algunos pensionistas cobraran menos de lo que realmente debían recibir.

La corrección llega después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revisara el criterio aplicado inicialmente. La medida va dirigida a quienes se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria este año y tenían una pensión inicial superior a la pensión máxima.

Qué cambia a partir de ahora

En esos casos, la Seguridad Social había aplicado una reducción más alta de la prevista en la norma transitoria. Con la rectificación, esas pensiones se recalcularán y pasarán a ajustarse a los coeficientes progresivos que marcaba la regulación.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Por tanto, a partir de la corrección, la Seguridad Social volverá a aplicar el sistema de recortes progresivos que se había pactado en la reforma de pensiones de 2021. Eso significa que las cuantías subirán para los afectados y que, además, se abonarán los atrasos generados desde el 1 de enero.

Qué es necesario hacer

La revisión no solo afectará a las nuevas pensiones, sino también a las ya reconocidas en lo que va de año. En principio, no hace falta hacer nada porque la revisión se tramitará automáticamente desde la Seguridad Social. Aun así, conviene revisar la cuantía reconocida y comprobar que el coeficiente reductor aplicado sea el correcto.

Si la corrección no llegara o surgieran dudas, los afectados podrán pedir información y, en último término, reclamar. La medida corrige un perjuicio que estaba afectando a quienes se retiraron antes de la edad ordinaria con una pensión alta, pero ahora quedará corregido.

Para esos jubilados, la rectificación no solo mejora la pensión mensual, sino que también compensa el dinero que dejaron de cobrar desde comienzos de año. Es, en definitiva, una devolución retroactiva de lo que se había recortado de más.