Confirmado: la Seguridad Social cambia las normas y los jóvenes de 23 años podrán cobrar el IMV bajo una condición

Cobrar el IMV incluso si sigues viviendo con tus padres es ahora una realidad. La Seguridad Social ha confirmado el cambio, aunque al mismo tiempo ha señalado una serie de condicionantes a tener en cuenta.

Cómo cobrar el IMV aunque sigas viviendo con tus padres

Para comenzar, la medida en cuesta está pensada sobre todo para jóvenes entre 23 y 30 años que siguen viviendo con los padres. Eso sí, deberán demostrar que representan una unidad económica independiente incluso si siguen compartiendo el mismo techo que sus progenitores.

Con tal de llevar a cabo algo así, es necesario solicitar el certificado de exclusión social. Este documento es uno que entregan los Servicios Sociales municipales o autonómicos, y el objetivo es de demostrar la independencia económica de la persona incluso compartiendo vivienda.

Más allá del documento, hay ahora consideraciones importantes a cumplir:

En primer lugar, los ingresos anuales del joven no pueden superar los 8.800 euros , o lo que es lo mismo: 733 euros al mes.

, o lo que es lo mismo: 733 euros al mes. El patrimonio neto de la persona tampoco puede superar los 17.698,80 euros (sin contar la vivienda).

(sin contar la vivienda). Debe haber tenido residencia legal y continuada en España durante al menos un año .

. No se puede ser administrador de una sociedad mercantil.

Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la Seguridad Social. / Seguridad Social

Durante el procedimiento de la solicitud, los Servicios Sociales se encargarán de revisar la situación personal y económica del solicitante. Asimismo, la presentación de la solicitud debe realizarse o bien a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, o presencialmente en CAISS.

Dicho todo esto, aquellos jóvenes que reciban la confirmación de que empezarán a cobrar el IMV, deberán obligatoriamente presentar la Declaración de la Renta incluso si no alcanzan los ingresos mínimos para ello.

Esto no supone que la persona vaya a pagar impuestos, pues el IMV está exento de todo IRPF. El único escenario por el cual se pagaría sería si se cobraran otras ayudas públicas con las que superar el límite permitido. En caso de no presentar la Renta, podría revocarse el derecho al IMV.

Así pues, la Seguridad Social propone una ayuda que puede facilitar que muchos jóvenes empiecen a poder ahorrar con planes de futuro. Puede no ser una solución definitiva, pero como parche seguro que muchos lo notarán.