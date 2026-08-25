Confirmado por la Seguridad Social: varios bancos adelantan el pago de las pensiones en agosto de 2026

Los pensionistas españoles ya han comenzado a recibir el ingreso correspondiente a la mensualidad de agosto. Aunque la Seguridad Social mantiene el calendario oficial de pago, varias entidades financieras han decidido adelantar el dinero a sus clientes y concentrar los abonos entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto.

Por tanto, no todos los beneficiarios cobran el mismo día. La fecha depende del banco en el que esté domiciliada la pensión y de los procedimientos internos de cada entidad. Este martes 25 de agosto es una de las jornadas con más pagos previstos.

El calendario oficial

Las pensiones se abonan legalmente a mes vencido. La Seguridad Social establece que el ingreso debe realizarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la pensión correspondiente a agosto, el periodo oficial de pago se sitúa entre el 1 y el 4 de septiembre.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso varios días y permite que sus clientes dispongan del dinero antes de que termine el mes. Esta práctica se ha convertido en algo habitual para los pensionistas. Aun así, conviene distinguir entre la fecha fijada por la Administración y el día en que cada entidad decide hacer efectivo el abono.

Qué bancos pagan antes

Bankinter y Unicaja fueron las primeras entidades en adelantar la mensualidad de agosto. Según las fechas previstas, sus clientes recibieron el ingreso el viernes 21 de agosto. CaixaBank y Banco Santander programaron el abono para el lunes 24 de agosto.

La mayor parte de las entidades concentra el pago este martes 25 de agosto. Entre ellas figuran bancos como BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja y Laboral Kutxa, según los calendarios publicados para este mes. Echa un vistazo a tu entidad bancaria para comprobarlo.

La Seguridad Social no cambia el calendario

Este adelanto no significa que la Seguridad Social haya modificado oficialmente las fechas de pago. La Administración continúa abonando las prestaciones a las entidades dentro del plazo legal establecido que hemos comentado anterioremente, en los primeros días de mes.

Persona sacando dinero del cajero / Archivo

En este caso, han sido los bancos los que utilizan sus propios fondos para anticipar el dinero a sus clientes. Posteriormente, recuperan esas cantidades cuando reciben los fondos correspondientes de la Seguridad Social. Por eso, una persona puede tener ya la pensión ingresada mientras otra, con la misma prestación y el mismo calendario oficial, todavía debe esperar unos días.

Por qué los bancos lo adelantan

El pago anticipado forma parte de la estrategia comercial de muchas entidades. Las pensiones representan ingresos periódicos y estables, por lo que los bancos intentan atraer y fidelizar a estos clientes ofreciendo el abono antes de la fecha legal.

Para el pensionista, recibir el dinero unos días antes puede ser útil para organizar los gastos de final de mes, pagar recibos o afrontar compras y facturas. En agosto, además, el ingreso puede coincidir con los gastos de las vacaciones y con la vuelta a la rutina, así que puede venir muy bien.