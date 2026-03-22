Confirmado: la Seguridad Social aplicará coeficientes reductores para impulsar la jubilación anticipada en sectores más duros

La Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo sistema de coeficientes reductores que permitirá a más trabajadores acceder a la jubilación anticipada en sectores donde las condiciones laborales son especialmente duras o peligrosas. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y busca ajustar la edad de retiro a la realidad de determinadas profesiones.

Para poder beneficiarse de este sistema, será necesario demostrar que el trabajo se desarrolla en un entorno de penosidad o riesgo. No se trata de una medida general, sino pensada para colectivos concretos en los que el desgaste físico o psicológico es mayor con el paso del tiempo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que hay profesiones que implican una carga importante, especialmente en edades avanzadas. También ha señalado que en los últimos años han aumentado tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales, lo que refuerza la necesidad de este tipo de medidas.

Concentración de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid en el ministerio de Hacienda. / José Luis Roca

En qué indicadores objetivos se fijan

A la hora de evaluar cada caso se fijarán en la incidencia de bajas por incapacidad temporal, los fallecimientos, las incapacidades permanentes y la duración de estos procesos, además de otros factores como las contingencias comunes o profesionales y el tamaño de la empresa.

También se valorarán aspectos como la edad media de los trabajadores, el sexo, la rotación en el puesto y las características propias de cada actividad. Con todo ello, se pretende tener una visión global antes de decidir si una profesión puede acogerse a estos coeficientes reductores.

La aplicación no será automática. Serán las organizaciones empresariales, los sindicatos, las asociaciones de autónomos o incluso las administraciones públicas quienes podrán solicitar que un determinado colectivo sea evaluado para aplicar estas reducciones.

Todo este procedimiento está recogido en el Real Decreto 402/2025, que establece los criterios que se deben cumplir para poder adelantar la edad de jubilación en estos casos.

Además, la aplicación de estos coeficientes llevará asociada una subida en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este ajuste responde al principio de equidad del sistema y busca mantener su equilibrio.

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Entre los sectores que podrían verse beneficiados se encuentran aquellos relacionados con actividades especialmente exigentes, como las fuerzas de seguridad, la minería, el transporte ferroviario, los bomberos o algunas profesiones taurinas, entre otros.