Confirmado: La Seguridad Social anuncia multas para quienes se jubilen de forma anticipada aún con más de 44 años cotizados

En los últimos meses se ha puesto en tela de juicio la manera en la que las normativas de la Seguridad Social perjudica a aquellos trabajadores que quieran solicitar la jubilación anticipada.

Sobre todo, para aquellos que cumplen con uno de los requisitos de manera sobrada. Básicamente, solo obtendrán una pensión al 100% de la base reguladora aquellos que tengan más de 65 años y hayan cotizado más de 38 años y 10 meses.

Pero, ¿qué pasa exactamente con quienes superen la segunda cifra y quieran retirarse antes de tiempo? La Seguridad Social lo acaba de confirmar: aplicará una penalización de hasta el 13% a ciertos perfiles.

Concretamente, la entidad ha especificado que ocurrirá exactamente con aquellas personas que hayan cotizado más de 44 años y 6 meses a lo largo de su vida. De esta manera, los números quedarían de la siguiente manera:

Quienes se jubilen 2 años antes de tiempo , recibirán un recorte del 13% en la pensión

, recibirán un recorte del 13% en la pensión En cambo, los que lo hagan con 1 año de antelación, recibirán una penalización del 4,75%

En caso de que el usuario haya cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, las penalizaciones podrían ser incluso más alta: un 17% para quienes se jubilen dos años antes y un 5% para quienes lo hagan con un año de antelación.

Y es que estamos ante una medida que ha generado muchas polémicas en los últimos meses ante las que se han pronunciado múltiples asociaciones con el objetivo de catalogarla como ¨injusta¨para muchos pensionistas.

Según los expertos, estas medidas se toman con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, pero también sugieren la revisión del sistema de coeficientes reductores de forma urgente.