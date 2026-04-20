Confirmado: Se podrá pagar con Bizum en las tiendas físicas a partir de mayo 2026

Bizum es un servicio de pago instantáneo integrado en las aplicaciones de los bancos españoles que permite mover dinero entre cuentas bancarias vinculadas a un número de teléfono. Pero no es solo cosa de adultos. Con 29,5 millones de usuarios activos y más de 4.000 millones de transacciones realizadas, Bizum se ha convertido en la solución favorita de muchos españoles para saldar sus deudas del día a día y, poco a poco, también en la de algunos niños. Lógicamente, siempre con el permiso de sus padres.

Cada vez es más habitual entre usuarios. No deja de crecer, de tal forma que es el hábito de pago del 37% de los españoles. Pero ahora, todo parece cambiar. La nueva fase de Bizum tendrá como elemento principal la tecnología NFC, un sistema que ya se emplea ampliamente en los pagos móviles actuales. Gracias a esta innovación, los usuarios podrán realizar compras de forma más rápida y sencilla en establecimientos físicos.

Pagos incluso sin disponer de conexión a internet

Desde el mes de mayo, bastará con acercar el teléfono móvil al terminal de pago para completar la operación. De esta manera, no será necesario introducir el PIN en cada compra, lo que agiliza notablemente el proceso en caja.

Para el consumidor, esta novedad supone una experiencia muy similar a la que ofrecen servicios como Apple Pay o Google Pay. La diferencia es que todo estará integrado dentro de Bizum, una plataforma ya consolidada y utilizada por millones de personas en España.

Otro de los aspectos más destacados es que el sistema permitirá efectuar pagos incluso sin disponer de conexión a internet. Esta característica puede resultar especialmente útil en lugares con poca cobertura y hará que las compras sean todavía más rápidas.

Con este avance, Bizum busca ir más allá de su función tradicional de enviar dinero entre particulares. Su objetivo es posicionarse como una opción real y cotidiana para pagar en comercios, compitiendo con otros métodos de pago habituales.

Para los establecimientos, una de las mayores ventajas será la recepción inmediata del dinero en su cuenta bancaria. A diferencia de otros medios, como algunas tarjetas, el importe quedará ingresado al instante, mejorando la liquidez del negocio.

Competencia a la targeta

No obstante, este servicio tendrá un coste para las tiendas que decidan incorporarlo. Bizum aplicará una comisión por cada cobro realizado mediante esta modalidad, y serán las entidades bancarias asociadas quienes determinen las condiciones específicas y el importe de dichas tarifas.

Si su implantación en comercios tiene éxito, podría convertirse en un competidor directo tanto de las tarjetas bancarias como del dinero en efectivo, cada vez menos utilizado frente a las nuevas formas de pago digital.