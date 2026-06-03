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PENSIONES

Confirmado: Los pensionistas recibirán un complemento del 25% de su paga si vuelven a trabajar a partir del 28 de agosto

Los pensionistas que se acojan a la jubilación flexible podrán cobrar un complemento del 25% si cumplen las condiciones de jornada y antigüedad a partir del 28 de agosto.

Imagen de un pensionista

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Álex Pareja

Álex Pareja

Los pensionistas podrán cobrar un complemento del 25% de su pensión a partir del 28 de agosto si se acogen a la jubilación flexible y cumplen unas condiciones concretas de jornada y antigüedad. La medida busca incentivar que quienes ya están jubilados vuelvan a trabajar de forma parcial sin renunciar por completo a su prestación.

Qué cambia exactamente

La nueva regulación de la jubilación flexible permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo a tiempo parcial, y además incorpora un incentivo extra para quienes cumplan ciertos requisitos. En concreto, el complemento del 25% se aplica a las jornadas parciales situadas entre el 55% y el 80% cuando han pasado al menos seis meses desde la jubilación.

Hasta ahora, esta fórmula ya existía, pero la reforma introduce mejoras para hacerla más atractiva y ampliar su alcance. Además, también se permite acceder sin necesidad de esperar un periodo mínimo desde la jubilación, aunque el complemento adicional depende de la jornada y del tiempo transcurrido desde el retiro.

Pareja de pensionistas

Pareja de pensionistas / Libre

Quién puede beneficiarse

La medida está pensada para pensionistas que vuelvan a una actividad parcial por cuenta ajena y, en algunos casos, también para autónomos. En el caso de quienes trabajan a jornada parcial, la horquilla de compatibilidad se amplía y se fija entre el 33% y el 80% de la jornada ordinaria.

Eso sí, no todos recibirán el mismo incremento. Las jornadas entre el 55% y el 80% dan acceso al 25% adicional, mientras que las situadas entre el 33% y el 55% se asocian a un incremento menor, del 15%.

Las condiciones

Para acceder al complemento más alto, el pensionista debe cumplir varias condiciones: haber pasado al menos seis meses desde la jubilación y encajar en los porcentajes de jornada establecidos. Además, la pensión se sigue combinando con el salario del trabajo parcial, de modo que el importe total depende de la actividad realizada.

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En el caso de los autónomos, la norma también introduce cambios específicos y exige cumplir ciertos requisitos previos, como no haber estado de alta en los tres años anteriores a la jubilación.

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