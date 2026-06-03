Confirmado: Los pensionistas recibirán un complemento del 25% de su paga si vuelven a trabajar a partir del 28 de agosto

Los pensionistas podrán cobrar un complemento del 25% de su pensión a partir del 28 de agosto si se acogen a la jubilación flexible y cumplen unas condiciones concretas de jornada y antigüedad. La medida busca incentivar que quienes ya están jubilados vuelvan a trabajar de forma parcial sin renunciar por completo a su prestación.

Qué cambia exactamente

La nueva regulación de la jubilación flexible permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo a tiempo parcial, y además incorpora un incentivo extra para quienes cumplan ciertos requisitos. En concreto, el complemento del 25% se aplica a las jornadas parciales situadas entre el 55% y el 80% cuando han pasado al menos seis meses desde la jubilación.

Hasta ahora, esta fórmula ya existía, pero la reforma introduce mejoras para hacerla más atractiva y ampliar su alcance. Además, también se permite acceder sin necesidad de esperar un periodo mínimo desde la jubilación, aunque el complemento adicional depende de la jornada y del tiempo transcurrido desde el retiro.

Pareja de pensionistas / Libre

Quién puede beneficiarse

La medida está pensada para pensionistas que vuelvan a una actividad parcial por cuenta ajena y, en algunos casos, también para autónomos. En el caso de quienes trabajan a jornada parcial, la horquilla de compatibilidad se amplía y se fija entre el 33% y el 80% de la jornada ordinaria.

Eso sí, no todos recibirán el mismo incremento. Las jornadas entre el 55% y el 80% dan acceso al 25% adicional, mientras que las situadas entre el 33% y el 55% se asocian a un incremento menor, del 15%.

Las condiciones

Para acceder al complemento más alto, el pensionista debe cumplir varias condiciones: haber pasado al menos seis meses desde la jubilación y encajar en los porcentajes de jornada establecidos. Además, la pensión se sigue combinando con el salario del trabajo parcial, de modo que el importe total depende de la actividad realizada.

En el caso de los autónomos, la norma también introduce cambios específicos y exige cumplir ciertos requisitos previos, como no haber estado de alta en los tres años anteriores a la jubilación.