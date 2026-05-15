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ECONOMÍA

Confirmado: La nueva ayuda a pensionistas que entra en vigor a partir de 2026

La subvención se enfocará como complemento para afrontar la subida de precios de la vivienda

Isabel Rodríguez García

Isabel Rodríguez García

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Frente a la subida de precio de la vivienda, sobre todo en términos de alquiler, algunas Comunidades Autónomas están ofreciendo ayudas a los pensionistas con el objetivo de otorgarles cierto grado de suficiencia económica.

Así ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el Gobierno está dando subvenciones que pueden alcanzar cifras de hasta 525 euros en algunos casos; aunque, eso sí, este último número cuenta con letra pequeña.

En primer lugar, hablamos de una cantidad que se estipula a nivel anual, por lo que la que percibirían los pensionistas de manera mensual se quedaría en torno a unos 43,75 euros. Además, no todo el mundo podrá solicitarla.

La razón que hay tras esto último consiste en que esta subvención ha sido pensada expresamente para aquellos que cuenten con una pensión de carácter no contributivo, sirviendo este requisito como filtro esencial en relación a quién puede optar a ella.

Hay que destacar también que estas ayudas cuentan con ciertas limitaciones en cuánto a cómo se conforma el núcleo familiar que resida en dicha vivienda. Para empezar, si hay dos personas con pensión no contributiva en el hogar, solo una de ellas recibirá el complemento.

Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid apunta un par de matices más: si la persona quiere solicitar la ayuda, no debe tener una vivienda en propiedad y no debe vivir en un hogar que sea propiedad de un familiar.

Además, esta subvención irá destinada directamente a aquella persona que figure como arrendataria titular en el contrato de alquiler. Algo que se lleva a cabo como medida para evitar posibles prácticas fraudulentas.

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Y, si bien es cierto que la cuantía mensual de la subvención no supondrá una mejora significativa en la economía del usuario, más de 2.500 personas se beneficiarán de ella para poder hacer frente a los costes del alquiler a partir de este 2026.

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