Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: obligado a retirar la estructura de madera en su terraza porque la comunidad solo permite un toldo de tela

La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado que un propietario debe retirar la cubierta de madera que instaló en la pérgola de su patio porque la comunidad solo le había autorizado a colocar un toldo de tela en color beige. El caso deja claro que, en una comunidad de propietarios, no basta con tener permiso para hacer una obra: hay que respetar exactamente lo que se aprobó en junta.

Qué pasó exactamente

El vecino había recibido autorización de la comunidad para instalar una pérgola de madera en su patio. Sin embargo, al ejecutar la obra, colocó encima una cubierta de tablones de madera y lámina asfáltica, una solución más cerrada y distinta a la aprobada.

La comunidad denunció que esa actuación se salía del acuerdo concedido, y el tribunal les dio la razón. La sentencia confirma que el propietario puede conservar la estructura de la pérgola, porque esa parte sí se ajustaba a lo autorizado. Lo que no puede mantener es la cubierta, ya que la comunidad solo había dado permiso para un toldo de tela.

Comunidad de vecinos votando en una junta / Archivo

Por eso, el fallo obliga a retirar esa cubierta o, en su defecto, a sustituirla por un toldo de tela en el color acordado. Esta resolución recuerda que las obras en una comunidad no pueden ir más allá de la autorización recibida. Aunque el propietario crea que la solución final mejora la vivienda, si modifica la configuración aprobada puede enfrentarse a una demanda de la comunidad.

Por qué es importante

La Ley de Propiedad Horizontal exige respetar la seguridad, la estética y los derechos del resto de propietarios. Este caso es especialmente útil para quienes quieren cerrar terrazas, instalar pérgolas o cambiar toldos en edificios con comunidad. Incluso cuando la obra parece menor, si afecta a la imagen exterior o a elementos comunes, conviene pedir autorización expresa y guardar por escrito el acuerdo.

De lo contrario, la comunidad puede exigir que se desmonte lo instalado, como ha ocurrido en este caso de Granada. En este tipo de conflictos, la comunidad no está obligada a aceptar cambios distintos a los aprobados en junta. El tribunal considera que el propietario excedió lo permitido, así que la obra debe adaptarse al permiso original.

En este caso, lo ocurrido se recoge en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que prohíbe a cada propietario realizar en su vivienda o terraza actuaciones que alteren la seguridad, la configuración exterior, la estructura o la estética del edificio sin autorización de la comunidad.