VIVIENDA
Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multas de 3.000 euros para los vecinos que tengan un extractor de humo orientado hacia el patio
La normativa exige que la evacuación de gases se dé por canalizaciones adecuadas
Si tienes instalado un extractor de humo que expulsa gases hacia zonas comunes, como patios interiores o fachadas, puedes enfrentarte a una denuncia de la comunidad y, según la ordenanza municipal de tu localidad, a multas de hasta varios miles de euros.
Los casos en que te pueden sancionar por tu extractor de humo
Esta normativa expresa que los extractores de humo que emitan gases de cualquier tipo hacia patios de luces o fachadas pueden estar cometiendo una infracción administrativa. En estos casos, las multas pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.
El coste total de la multa depende de múltiples factores más allá de la infracción: se puede tener en cuenta la gravedad de la misma, la reincidencia del infractor o puede entrar en juego la ordenanza municipal de cada localidad.
El verano suele ser una época especialmente conflictiva, ya que al uso de extractores mal orientados se suman barbacoas, parrillas y otras actividades que pueden provocar humo, olores o molestias en viviendas cercanas.
Y es que otros factores de riesgo que se tienen en cuenta a la hora de determinar el grado de la infracción es si puede suponer un riesgo de incendio o una amenaza para la salud. De ahí que por ejemplo Madrid sea una de las localidades donde las sanciones pueden llegar hasta los mencionados 3.000 euros.
En Barcelona hay ejemplos muy parecidos: pueden darse multas de 500 euros por usarse barbacoas de carbón en terrazas, mientras que las sanciones más elevadas van hasta los 3.000 euros también, y derivan de extractores que envían gases a patios interiores cerrados.
El hecho de que todo ello se vea recogido por la Ley de Propiedad Horizontal habilita a las comunidades de propietarios a acudir incluso a la vía civil a la hora de realizar una denuncia, lógicamente hablando de casos en los que el agravio sea mayor.
En definitiva, antes de instalar un extractor o hacer cualquier actividad que genere humo en verano, conviene asegurarse de que la evacuación está correctamente orientada y cumple la normativa municipal. De lo contrario, lo que empieza como una comida en la terraza puede acabar en denuncia vecinal y en una multa bastante seria.
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Tatiana Kaer emite un comunicado para aclarar cómo está su relación con Héctor Fort: 'No era ningún mensaje oculto
- Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
- Sarah Santaolalla no da crédito con Marcos Llorente: 'Es un tipo muy peligroso
- La declaración de amor de Pipi Estada (71 años) a su nueva novia: 'Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida
- Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: 'He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%
- El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: 'Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada
- Confirmado por la AEPD: multa de 100.000 euros por fotografiar el DNI sin justificación en la verificación de identidad