Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multas de 3.000 euros para los vecinos que tengan un extractor de humo orientado hacia el patio

Si tienes instalado un extractor de humo que expulsa gases hacia zonas comunes, como patios interiores o fachadas, puedes enfrentarte a una denuncia de la comunidad y, según la ordenanza municipal de tu localidad, a multas de hasta varios miles de euros.

Los casos en que te pueden sancionar por tu extractor de humo

Esta normativa expresa que los extractores de humo que emitan gases de cualquier tipo hacia patios de luces o fachadas pueden estar cometiendo una infracción administrativa. En estos casos, las multas pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.

El coste total de la multa depende de múltiples factores más allá de la infracción: se puede tener en cuenta la gravedad de la misma, la reincidencia del infractor o puede entrar en juego la ordenanza municipal de cada localidad.

Los extractores permiten sacar el calor de las estancias. / sport

El verano suele ser una época especialmente conflictiva, ya que al uso de extractores mal orientados se suman barbacoas, parrillas y otras actividades que pueden provocar humo, olores o molestias en viviendas cercanas.

Y es que otros factores de riesgo que se tienen en cuenta a la hora de determinar el grado de la infracción es si puede suponer un riesgo de incendio o una amenaza para la salud. De ahí que por ejemplo Madrid sea una de las localidades donde las sanciones pueden llegar hasta los mencionados 3.000 euros.

En Barcelona hay ejemplos muy parecidos: pueden darse multas de 500 euros por usarse barbacoas de carbón en terrazas, mientras que las sanciones más elevadas van hasta los 3.000 euros también, y derivan de extractores que envían gases a patios interiores cerrados.

El hecho de que todo ello se vea recogido por la Ley de Propiedad Horizontal habilita a las comunidades de propietarios a acudir incluso a la vía civil a la hora de realizar una denuncia, lógicamente hablando de casos en los que el agravio sea mayor.

En definitiva, antes de instalar un extractor o hacer cualquier actividad que genere humo en verano, conviene asegurarse de que la evacuación está correctamente orientada y cumple la normativa municipal. De lo contrario, lo que empieza como una comida en la terraza puede acabar en denuncia vecinal y en una multa bastante seria.