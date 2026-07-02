Confirmado por la Justicia: hacer deporte o irte de vacaciones estando de baja puede costarte el trabajo en estos casos

Estar de baja por incapacidad temporal no quiere decir que el trabajador tenga que estar permanentemente en casa, las 24 horas del día. Sin embargo, la Justicia recuerda que cualquier actividad realizada durante ese periodo debe ser compatible con el proceso de recuperación.

En caso contrario, la empresa podría llegar a imponer un despido disciplinario amparándose en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Los tribunales han dejado claro en distintas resoluciones que no existen actividades prohibidas de forma automática, ya que cada caso debe analizarse de manera individual.

La clave siempre está en determinar si el comportamiento del empleado dificulta su recuperación o pone en duda la existencia de la propia incapacidad temporal.

BENICASSIM. GENTE EN LAS PLAYAS. BAÑANDOSE O TOMANDO ALGO EN LAS TERRAZAS. CALOR ALTAS TEMPERATURAS / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Una de las situaciones que más polémica genera son los viajes por ocio. Irse de vacaciones mientras se está de baja no constituye, por sí solo, una infracción. Sin embargo, si ese desplazamiento contradice las limitaciones médicas impuestas o retrasa la recuperación, la empresa puede considerar que se están incumpliendo gravemente las obligaciones laborales.

Algo similar sucede con la práctica deportiva. El hecho de hacer ejercicio no implica necesariamente una actuación irregular, pero es un problema si esta actividad es incompatible con la lesión o enfermedad causante de la baja.

Por ejemplo, si un trabajador con una dolencia física participa en actividades de alta intensidad que exigen un esfuerzo importante, esa conducta se puede llegar a emplear como prueba en un procedimiento disciplinario.

Al valorar estos casos, los jueces siempre van a tener en cuenta varios factores como informes médicos, tipo de incapacidad temporal, intensidad de la actividad desarrollada y si hay contradicciones entre el diagnóstico y el comportamiento del trabajador. Tenlo en cuenta si estás de baja para no quedarte sin empleo de la noche a la mañana.