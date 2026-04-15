Confirmado: los jubilados pueden recibir una ayuda de 525 euros, pero solo si cumplen una condición

Si bien es cierto que la Seguridad Social cuenta con un sistema de pensiones enfocado en garantizar la suficiencia económica de las personas mayores, existen ciertos casos en los que no se cumple dicho objetivo.

Sobre todo, en las circunstancias de aquellas personas jubiladas que reciben una pensión no contributiva. Sobre todo, por el hecho de que la cantidad percibida a través de la misma puede ser insuficiente a la hora de hacer frente a ciertos gastos.

Con esto en mente, el Gobierno ha activado una nueva ayuda que va dirigida a aquellas personas jubiladas que tienen dificultades relacionadas con la vivienda; algo de lo que se desprende el primer requisito que han de cumplir para poder beneficiarse de ella.

Según confirman desde el Gobierno, esta prestación va dirigida a personas jubiladas que cuenten con una pensión no contributiva y vivan en régimen de alquiler. Por tanto, se podría decir que la ayuda está pensada con el objetivo de que puedan pagar la renta de cada mes.

A esto último hay que sumar otros dos requisitos algo más específicos: la persona debe haber vivido en la vivienda durante al menos los 180 días anteriores a enviar la solicitud de la ayuda y, por otro lado, el alquiler debe contar con vigencia mínima de un año.

¿Qué pasa si conviven en la misma casa dos o más personas que posean una pensión no contributiva? En este caso en concreto, la administración del IMSERSO advierte: solo una de ellas podrá optar a la ayuda en cuestión.

Además de esto, es esencial hacer una última aclaración: si la persona jubilada es familiar del arrendador, no podrá optar a esta prestación del Gobierno. Algo que se establece con el objetivo de prevenir posibles movimientos fraudulentos en relación a esta prestación.

En cuanto a las cantidades especificadas por el Gobierno, la ayuda se corresponde con 525 euros anuales, lo cual se traduciría en 43,75€ al mes. Una prestación que para muchos sigue siendo insuficiente.