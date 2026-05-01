Confirmado por Hacienda: adiós definitivo a la Renta para estos pensionistas en 2026

La Campaña de la Renta correspondiente a 2025, que se presenta este año y cuyo plazo ya ha comenzado, ha llegado con algunos cambios relevantes que afectan directamente a miles de jubilados. Tal y como ha confirmado la Agencia Tributaria, no todos los pensionistas estarán obligados a presentar la declaración del IRPF, lo que supone un alivio fiscal importante.

Concretamente, no tendrán que hacer la declaración aquellos jubilados que reciban una pensión inferior a 22.000 euros anuales, siempre que proceda de un único pagador (si son dos pensiones, una de ellas extranjera, no aplica).

Lo positivo es que este escenario es muy habitual entre pensionistas, dejando fuera de la obligación a una gran parte de ellos, quienes se veían obligados a acudir a un gestor para tramitar la Renta.

Sin embargo, como ya he apuntado, la situación cambia si hay varios pagadores. En ese caso, el límite baja hasta los 15.876 euros anuales, siempre que los ingresos del segundo pagador superen los 1.500 euros. Es un punto clave ya que muchos pensionistas desconocen que pequeñas rentas adicionales pueden obligarles a declarar.

Una pareja de jubilados / Sport

Por otro lado, quienes reciben una pensión no contributiva tampoco tendrán que presentar la declaración, ya que sus ingresos no alcanzan los mínimos exigidos. Además, se mantienen los mínimos personales, que aumentan con la edad: 5.500 euros con carácter general, 6.700 euros para mayores de 65 años y 8.100 euros para mayores de 75.

Pero el verdadero cambio de fondo está en la jubilación anticipada. El Gobierno estudia permitir que ciertos trabajadores accedan al 100% de su pensión sin aplicar coeficientes reductores, una de las principales reclamaciones del colectivo.

Este posible giro, regulado en el Real Decreto 402/2025, abre la puerta a nuevas condiciones en profesiones específicas o situaciones concretas, siempre bajo evaluación de una comisión técnica. Eso sí, implicaría un aumento de las cotizaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

De esta forma, 2026 marca un antes y un después: menos obligaciones fiscales para muchos pensionistas y nuevas expectativas para quienes buscan adelantar su jubilación sin perder poder adquisitivo.