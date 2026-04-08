Confirmado: el Gobierno cambia el permiso por nacimiento y cuidado del menor para los nacidos a partir de agosto de 2024

La llegada de un hijo es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona. También supone un cambio muy grande, porque desde ese instante el tiempo pasa a depender en gran parte del cuidado del menor, sobre todo durante sus primeros meses de vida.

Esta nueva realidad obliga a muchas familias a reorganizar por completo sus rutinas diarias, priorizando el bienestar del bebé frente a otras actividades personales o sociales. Para hacerlo más llevadero, en España existen los permisos de maternidad y paternidad.

Estos permisos han ido evolucionando con el paso de los años, aunque el cambio más reciente se produjo tras la decisión del Consejo de Ministros del 29 de julio de 2025, que aprobó ampliar este permiso de 16 a 19 semanas por progenitor, y hasta 32 semanas en el caso de familias monoparentales o monomarentales.

En la práctica, pueden acogerse a esta ampliación las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 31 de julio de 2025. Además, quienes hayan tenido hijos desde el 2 de agosto de 2024 pueden solicitar, desde el 1 de enero de 2026, dos semanas adicionales que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años.

El permiso se organiza de manera progresiva. De las 19 semanas totales, las seis primeras son obligatorias justo después del nacimiento o la adopción, sin interrupciones, para garantizar el cuidado inmediato del bebé. Después, las once semanas restantes se pueden repartir de forma más flexible, según las necesidades de cada familia, siempre dentro del primer año de vida del menor.

A estas semanas se suman dos adicionales que pueden disfrutarse más adelante, hasta que el niño o la niña cumpla 8 años, lo que permite a las familias organizar mejor los tiempos de cuidado en etapas posteriores del crecimiento. En el caso de familias monoparentales o monomarentales, este derecho se amplía a cuatro semanas adicionales, reconociendo la mayor responsabilidad que recae sobre un único progenitor.

Para solicitar el permiso, el trámite se realiza principalmente a través del portal de 'Tu Seguridad Social', donde es necesario identificarse con Cl@ve o certificado digital. Allí se completa un formulario, se accede a un simulador para elegir los periodos de descanso y finalmente se envía la solicitud.

También existe la posibilidad de hacerlo sin certificado digital a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o incluso de forma presencial con cita previa, aunque en todos los casos es necesario presentar la documentación básica como el DNI o NIE, el certificado de empresa y la inscripción del menor en el registro civil.