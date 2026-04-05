Confirmado: el Gobierno cambia las normas sobre el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no cumplan con este trámite en su pasaporte

Para viajar fuera de la Unión Europea, es necesario el pasaporte. Es un documento obligatorio para asegurar la posibilidad de viajar sin inconvenientes. La legislación actual fija plazos para este trámite, para prevenir retrasos y problemas adminsitrativos. Además, es obligatorio tener el documento en vigor para entrar o salir, recomendándose gestionar la cita previa en el sitio oficial del Ministerio del Interior.

Las autoridades permiten iniciar la renovación cuando al documento le resta menos de un año de validez. Esta medida pretende organizar la demanda de solicitudes y agilizar la asignación de citas, sobre todo en momentos en los que aumenta considerablemente el número de personas que necesitan el servicio.

No cumplir con estos plazos recomendados puede provocar dificultades. Desde los organismos oficiales advierten que comenzar el proceso fuera de tiempo puede traducirse en esperas más largas o en la necesidad de cumplir con requisitos adicionales que retrasen la entrega del nuevo pasaporte.

El trámite de renovación debe realizarse de forma presencial. Generalmente, se lleva a cabo en oficinas de la Policía Nacional o en consulados españoles en el extranjero, y es imprescindible contar con una cita previa para ser atendido.

Requisitos necesarios

Para completar la gestión, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad en vigor, aportar una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Asimismo, la persona interesada debe acudir personalmente a la oficina asignada para finalizar el proceso.

La normativa vigente señala que es posible solicitar un nuevo pasaporte dentro de los últimos doce meses de validez del anterior. Este margen facilita la planificación y evita que el documento caduque sin haber iniciado la renovación a tiempo.

Además, disponer de un pasaporte vencido puede dificultar los viajes internacionales, ya que la mayoría de los países exige que el documento esté en vigor. Por ello, anticiparse y mantener el pasaporte actualizado es fundamental