Confirmado por el Gobierno: pagarás un extra por botellas y latas en bares y restaurantes

La llegada del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España va a suponer un cambio importante en bares y restaurantes, que tendrán que cobrar un pequeño suplemento por las botellas con la nueva normativa del Gobierno, una medida impulsada por la Unión Europea para reducir los residuos de envases de un solo uso y mejorar el reciclaje.

Está previsto que el sistema empiece a aplicarse en noviembre de 2026 y hará que cada bebida envasada lleve un pequeño importe añadido, que en la mayoría de los casos será de unos 10 céntimos y se pagará en el momento de la compra.

Ese dinero no será un coste definitivo, ya que se podrá recuperar cuando se devuelva el envase vacío en el propio establecimiento o en otros puntos habilitados, con la idea de incentivar que botellas, latas y briks no se tiren a la basura.

Pagando en un bar / IA

La medida afectará a productos muy habituales del día a día como agua, refrescos, zumos o cerveza en lata, y también obligará a la hostelería a adaptarse a este nuevo sistema.

En bares, cafeterías y restaurantes, una de las grandes dudas está en cómo se aplicará cuando el consumo se hace dentro del local, algo que todavía genera bastante incertidumbre en el sector.

El cambio llega después de que España no haya cumplido los objetivos de reciclaje marcados por Bruselas, con una recogida de botellas de plástico de un solo uso que en 2023 se quedó en torno al 41%, muy por debajo de lo exigido.

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Esta medida ya está en marcha en países como Alemania o Portugal, y los resultados son muy favorables, ya que ha ayudado a aumentar de forma notable la recuperación de envases.