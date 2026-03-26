Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine YamalBaldeClasificación Volta CatalunyaEtapa 5 Volta CatalunyaBrasil - FranciaChipre - España sub-21Carolina MarínRepesca MundialRocío RomanoVolta CatalunyaLibres F1Hugo GaldeanoMarcos LlorentePau QuesadaClasificación EuroligaEntradas Barça - Madrid femeninoLittler vs BuntingLiga FuturesEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaRosalíaHarry Potter
instagramlinkedin

TRABAJO

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días

La legislación protege el derecho al disfrute del periodo vacacional

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.-

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.- / J.J.Guillen / EFE

Luis Alloza

Cuando nos disponemos a disfrutar de nuestro periodo de vacaciones laborales, ya sea en Navidad o en otro periodo del tiempo, todo el mundo piensa en no ponerse malo para poder disfrutar de unos días fuera del trabajo junto a la familia. Lejos de ser mala suerte, este fenómeno tiene una explicación científica conocida como el síndrome de la desconexión. Durante las intensas jornadas de trabajo, el cuerpo se ve inundado por altos niveles de estrés.

Este estado de alerta constante actúa como una especia de escudo artificial que mantiene a raya al sistema inmunológico. La interrupción de las vacaciones por motivos de salud es un contratiempo que despierta una inquietud legal entre miles de españoles. Si una enfermedad o percance físico obliga al trabajador a tomar la baja médica coincidiendo con sus días de descanso programados, la pregunta sobre la pérdida de tiempo libre es inmediata.

Esto dice el Estatuto de los Trabajadores

La normativa en España protege al trabajador en todo momento. En lugar de dar por perdido el tiempo de asueto, la ley respalda el derecho del empleado a disfrutar de sus vacaciones en su totalidad. Esto implica que los días que hayan sido consumidos por una situación de incapacidad temporal (IT), ya sea por enfermedad o accidente, no deben restarse del cómputo anual. El Estatuto de los Trabajadores sostiene que si el trabajador no ha podido disfrutar de los días de descanso tras estar enfermo, la empresa no puede contar esos días como vacaciones.

"En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las derivadas del embarazo, el parto o la lactancia natural, que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado", relata el artículo 38.3 del Estatuto.

Noticias relacionadas

Para poder anexarse a esta ley, siempre y cuando el trabajador ya esté enfermo, deberá solicitar una baja médica que demuestre la incapacidad temporal y el tiempo transcurrido no computará como días de vacaciones. Una vez finalizada la incapacidad temporal se podrá disfrutar de los días de vacaciones perdidos a causa de la enfermedad. El trabajador dispondrá de un periodo de 18 meses desde el final del año en que se originaron las vacaciones para disfrutar de la devolución de estos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
  2. ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
  3. Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
  4. Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
  5. Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
  6. El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
  7. Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
  8. Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días

Precio de la luz para mañana, 27 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, 27 de marzo: las horas más baratas y más caras

Los jubilados con seguros colectivos antiguos pueden reducir hasta un 75% su IRPF

Los jubilados con seguros colectivos antiguos pueden reducir hasta un 75% su IRPF

Precio de la luz para hoy, 26 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 26 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años

Juanma Lorente, abogado laborista, advierte a los trabajadores sobre algo muy común: "Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa"

Juanma Lorente, abogado laborista, advierte a los trabajadores sobre algo muy común: "Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa"

Alejandro Closa, Director General de CLOSASEGUROS: “Cualquiera puede venderte una póliza; lo que marca la diferencia es qué pasa cuando la necesitas”