Confirmado: las deudas con la Seguridad Social prescriben a los cuatro años, salvo que se cumplan diferentes circunstancias que interrumpen el plazo

Muchos trabajadores y autónomos creen que las deudas con la Segurida Social desaparecen automáticamente cuando transcurren cuatro años. Es una idea muy extendida, pero la realidad es mucho más compleja.

Aunque la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar las cuotas impagadas y otros conceptos de recaudación, ese plazo puede reiniciarse antes de cumplirse, haciendo que la dueda siga siendo exigible durante más tiempo.

Por ello, esperar simplemente a que pasen cuatro años no garantiza que la obligación de pago desaparezca. De hecho, una actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) puede volver a poner el contador a cero y comenzar un nuevo periodo de prescripción.

Un requerimiento puede reiniciar el plazo desde el principio

El artículo 24 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social fija en cuatro años el plazo para que prescriba el derecho de la Administración a reclamar cuotas, recargos, intereses de demora y otros conceptos de recaudación. El cómputo comienza al día siguiente a la finalización del plazo reglamentario para realizar el pago.

Sin embargo, la propia normativa contempla diferentes circunstancias que interrumpen ese plazo. Entre ellas:

Las reclamaciones de deuda.

Las actas de liquidación.

Las providencias de apremio.

El inicio de un procedimiento de embargo.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con el impago.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

En cualquiera de estos supuestos, los cuatro años dejan de contar y vuelven a empezar desde cero. Es decir, aunque solo faltasen unas semanas para que la deuda prescribiera, una actuación válida de la Seguridad Social como las mencionadas reinicia el plazo por completo.

Ignorar una notificación tampoco evita la reclamación

Otro de los errores habituales es pensar que, si una notificación no se lee, la Administración pierde la posibilidad de reclamar la deuda. No es así. Si la Seguridad Social acredita que ha intentado practicar correctamente la notificación o esta se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuadno procede, la interrupción de la prescripción se produce de igual modo.

Además, el propio comportamiento del deudor también puede reiniciar el cómputo. Un reconocimiento expreso de la deuda o incluso un pago parcial bastan para que el plazo de cuatro años comience de nuevo.

Por ello, los especialistas recomiendan comprobar siempre si durante ese periodo la Tesorería ha hecho alguna actuación relacionada con la deuda antes de creer que ha prescrito.