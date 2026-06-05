EMPLEO
Confirmado: contratar a un familiar y despedirlo para que cobre el paro puede salir muy caro
Una madre tendrá que devolver el paro y su hija pagar 7.501 euros por simular un empleo
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la retirada de la prestación por desempleo a una mujer que fue contratada por su propia hija como empleada del hogar pocos días después de abandonar de forma voluntaria su anterior trabajo.
En la sentencia podemos encontrar una conclusión demoledora: la contratación fue una simulación destinada a generar el derecho a cobrar el paro.
Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando la trabajadora comunicó a su empresa que no volvería al puesto de trabajo correspondiente después de una excedencia comenzada en 2021. Al tratarse de una baja voluntaria, la normativa le impedía reactivar la prestación por desempleo que tenía suspendida.
Pocos días después, su hija la contrató como empleada del hogar a tiempo parcial para hacer tareas domésticas y colaborar con el cuidado de un bebé.
Sin embargo, seis meses más tarde fue despedida alegando cambios en las necesidades familiares. Tras la extinción del contrato, la mujer solicitó la prestación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las circunstancias despertaron las sospechas de la Administración, que solicitó laintervención de la Inspección de Trabajo. Después de analizar el caso de forma pormenorizada, los inspectores apreciaron indicios de connivencia entre madre e hija para simular una relación laboral con el único objetivo de acceder al desempleo.
La consecuencia fue directa: la hija fue sancionada con una multa de 7.501 euros y el SEPE extinguió la prestación, reclamando a la madre la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida.
Aunque la afectada recurrió la decisión alegando que el contrato era real y que ayudaba a su hija con las tareas domésticas y el cuidado del menor, el TSJ de Aragón consideró que existían indicios sólidos de fraude: la contratación inmediata tras la baja voluntaria, la falta de experiencia previa en el sector, la escasa jornada laboral y la ausencia de una justificación convincente para el despido.
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