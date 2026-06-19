SEGURIDAD SOCIAL
Confirmado: el Congreso desbloquea la pasarela a la Seguridad Social para miles de mutualistas y reconoce parte de sus años cotizados
El Congreso avanza en el reconocimiento de años cotizados en mutualidades alternativas
El Congreso ha dado esta semana un impulso clave a la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social, una medida largamente reivindicada por colectivos profesionales que durante décadas cotizaron en mutualidades alternativas al sistema público. Abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros forman parte de un grupo que ha denunciado reiteradamente que las prestaciones de sus mutualidades resultan muy inferiores a las pensiones públicas.
La nueva regulación abre la puerta a que determinados periodos cotizados fuera del sistema público puedan computar en la jubilación, un cambio que podría mejorar de forma notable la pensión futura de algunos profesionales. No implica, sin embargo, incrementos automáticos ni homogéneos: la cuantía dependerá de los años reconocidos, las bases computables y el desarrollo normativo que aún debe concretarse.
Organizaciones representativas del colectivo llevan meses alertando de que, para muchos mutualistas, este reconocimiento supondría una mejora sustancial respecto a las prestaciones que recibirían únicamente a través de sus mutualidades.
Una semana clave para el debate sobre pensiones
El avance de la pasarela coincide con otro movimiento parlamentario de gran relevancia. La Cámara rechazó la propuesta para eliminar los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización, una reivindicación histórica de asociaciones como ASJUBI40, que calificaron la decisión como una "traición histórica".
Mientras la pasarela avanza, esta otra reforma, que afecta a trabajadores que han cotizado más de 40 años y se jubilan antes de la edad legal, queda de nuevo bloqueada, alimentando el malestar de los colectivos afectados.
Qué cambia con la nueva pasarela
La principal novedad es que la norma reconoce el valor profesional y contributivo de quienes desarrollaron parte de su carrera fuera del sistema público. Por primera vez, esos periodos podrán tener efectos en la pensión, siempre bajo un mecanismo específico que deberá definirse en los próximos meses.
Este reconocimiento supone un giro relevante en la relación entre las mutualidades alternativas y la Seguridad Social, y responde a una demanda que miles de profesionales han defendido durante años para evitar que décadas de trabajo quedaran fuera del cálculo de su jubilación.
Aspectos aún pendientes de definir
Aunque el marco legal ya está fijado, quedan por concretar elementos esenciales:
- Los criterios de conversión de las aportaciones realizadas a las mutualidades.
- El procedimiento administrativo que deberán seguir los beneficiarios.
- Las condiciones técnicas para integrar esos periodos en el historial de cotización.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
- La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas
- Los Mossos reducen a un hombre con un cuchillo de más de 30 cm en la calle Muntaner
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Se termina la ITV en estos casos: la DGT y el BOE confirman los coches que ya no realizarán la Inspección obligatoria