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SEGURIDAD SOCIAL

Confirmado: el Congreso desbloquea la pasarela a la Seguridad Social para miles de mutualistas y reconoce parte de sus años cotizados

El Congreso avanza en el reconocimiento de años cotizados en mutualidades alternativas

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coincide con la comparecencia del expresidente Zapatero ante el juez de la AN por el rescate de Plus Ultra. La oposición examina durante el pleno a Marlaska en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles antidroga en la costa de Huelva y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia. 17 JUNIO 2026 Marta Fernández / Europa Press 17/06/2026. Pedro Sánchez;Carlos Cuerpo;Yolanda Díaz;Félix Bolaños;Marta Fernández

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coincide con la comparecencia del expresidente Zapatero ante el juez de la AN por el rescate de Plus Ultra. La oposición examina durante el pleno a Marlaska en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles antidroga en la costa de Huelva y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia. 17 JUNIO 2026 Marta Fernández / Europa Press 17/06/2026. Pedro Sánchez;Carlos Cuerpo;Yolanda Díaz;Félix Bolaños;Marta Fernández / Marta Fernández / Europa Press

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Mariona Carol

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El Congreso ha dado esta semana un impulso clave a la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social, una medida largamente reivindicada por colectivos profesionales que durante décadas cotizaron en mutualidades alternativas al sistema público. Abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros forman parte de un grupo que ha denunciado reiteradamente que las prestaciones de sus mutualidades resultan muy inferiores a las pensiones públicas.

La nueva regulación abre la puerta a que determinados periodos cotizados fuera del sistema público puedan computar en la jubilación, un cambio que podría mejorar de forma notable la pensión futura de algunos profesionales. No implica, sin embargo, incrementos automáticos ni homogéneos: la cuantía dependerá de los años reconocidos, las bases computables y el desarrollo normativo que aún debe concretarse.

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Organizaciones representativas del colectivo llevan meses alertando de que, para muchos mutualistas, este reconocimiento supondría una mejora sustancial respecto a las prestaciones que recibirían únicamente a través de sus mutualidades.

Una semana clave para el debate sobre pensiones

El avance de la pasarela coincide con otro movimiento parlamentario de gran relevancia. La Cámara rechazó la propuesta para eliminar los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización, una reivindicación histórica de asociaciones como ASJUBI40, que calificaron la decisión como una "traición histórica".

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Mientras la pasarela avanza, esta otra reforma, que afecta a trabajadores que han cotizado más de 40 años y se jubilan antes de la edad legal, queda de nuevo bloqueada, alimentando el malestar de los colectivos afectados.

Qué cambia con la nueva pasarela

La principal novedad es que la norma reconoce el valor profesional y contributivo de quienes desarrollaron parte de su carrera fuera del sistema público. Por primera vez, esos periodos podrán tener efectos en la pensión, siempre bajo un mecanismo específico que deberá definirse en los próximos meses.

Este reconocimiento supone un giro relevante en la relación entre las mutualidades alternativas y la Seguridad Social, y responde a una demanda que miles de profesionales han defendido durante años para evitar que décadas de trabajo quedaran fuera del cálculo de su jubilación.

Aspectos aún pendientes de definir

Aunque el marco legal ya está fijado, quedan por concretar elementos esenciales:

Noticias relacionadas y más

  • Los criterios de conversión de las aportaciones realizadas a las mutualidades.
  • El procedimiento administrativo que deberán seguir los beneficiarios.
  • Las condiciones técnicas para integrar esos periodos en el historial de cotización.

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